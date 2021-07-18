الكشافة السعودية ” ستة عقود ” في خدمة الحجاج  

دوت الخليج : الرياض – مبارك الدوسري

باشرت الكشافة السعودية بمختلف قطاعاتها المُشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والذي أقتصر هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بإجمالي 60 ألف حاج نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم ، وذلك بعد توقف لمعسكرات الخدمة العامة العام الماضي بسبب تلك الجائحة ، بعد أن كانت جمعية الكشافة تُقيم تلك المعسكرات منذُ عام 1962م دون انقطاع ، حتى وصل عدد المُشاركين في تلك المعسكرات في أحد الأعوام أمام رغبة الجهات ذات العلاقة من شركاء النجاح بالحج 7500 كشاف من الجنسين .

واقتصرت مشاركة الكشافة السعودية هذا العام على العمل بالمنافذ الجوية والبرية حيث تقوم كشافة إدارة التعليم في محافظة الليث ومن خلال 12 قائداً كشفياً، و6 من فتيات الكشافة بالتعاون مع إدارة الأوقاف والمساجد ، والهلال الأحمر، والمستشفى العام بالمحافظة في خدمة الحجاج من الداخل المارين بميقات يلملم من خلال إرشادهم ومساعدتهم وتنظيم الحافلات وتوزيع الوجبات والشمسيات والهدايا العينية ، كما تشارك إدارة تعليم جدة بـ 30 قائداً كشفياً في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر استقبالهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ضمن مبادرة المشروع الكشفي التطوعي ” لبَّيك ” لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم حج هذا العام ، بمد يد العون والمساعدة لكل الحجاج القادمين في الصالة رقم ( 1 ) من خلال الإرشاد والمساعدة حتى وصولهم إلى الحافلات ومحطة القطار ووسائل المواصلات المختلفة التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة بالإضافة إلى توعية الحجاج بأهمية تطبيق الاحترازات الوقائية من فايروس كورونا.

وقد حرص المسئولين في الإدارتين على إخضاع جميع المتطوعين من القادة والفتيات على اختبار الحماية من الأذى حرصاً على سلامة المُشاركين والمستفيدين .

كما نفذت جمعية الكشافة برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي عددٍ من القطاعات الأمنية على قراءة الخرائط الإرشادية وطريقة إرشاد الحجاج في مشعري منى وعرفات ، تضمن شرحًا مفصلاً عن الخرائط المًعدة من الجمعية لمشعري منى وعرفات و خريطة حي العزيزية بمكة المكرمة والمنطقة المركزية للحرم المكي، وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفاتيح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، إلى جانب أماكن الجهات الحكومية، وأرقام القطع والشوارع الرئيسية والفرعية ، والتعرف بواسطة الباركود.

كما تضمن البرنامج , التدريب على استخدام تطبيق الإرشاد الإلكتروني المرفوع على موقع جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال الاستفادة من خرائط قوقل، وكيفية قراءة الخرائط بدءً من تحديد نقطة البداية والنهاية والزمن المستغرق وأقصر الطرق.