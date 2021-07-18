نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموحد للجامعات بالرياض هنا نتائج الفرز الأول للطلاب واعرف إجراءات تأكيد القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموحد للجامعات وللكليات التقنية، أصبح من أهم موضوعات البحث من قبل الطلاب المتقدمين للجامعات الحكومية من الناجحين في الشهادة الثانوية العامة، فالكل مشغول بمعرفة الكلية التي سيترشح لها ويرغب في معرفة إجراءات تأكيد الترشح والقبول، وكانت وزارة التعليم السعودية قد نشرة جدول بمواعيد التقديم وإعلان نتائج الفرز الأول والفرز النهائي ومواعيد تأكيد القبول، وفق الجدول المعتمد والخطة الزمنية الموضوعة من قبل خبراء وزارة التعليم السعودية، وهو ما سنقدمه لقراءنا من خلال التقرير والمقال التالي فتابعونا.

موعد إجراء تأكيد القبول للطلاب وفق الخطة الزمنية

أتاحت اليوم الأحد 2021/07/18 لجنة القبول الموحد للجامعات الحكومية وللكليات التقنية، للطلاب الدخول عبر بوابة القبول الموحد من أجل تأكيد نتائج الفرز الأول، وفق الجدول لزمني الموضوع من قبل الوزارة.

إجراءات تأكيد القبول الموحد للجامعات

شددت وزارة التعليم على الطلاب المقبولين ضرورة الدخول عبر بوابة القبول الموحد، لتأكيد القبول وفق المواعيد المحددة من قبل الوزارة، وقالت أن الطالب الذي سيتخلف عن الدخول وتأكيد قبوله في الكلية المترشح لها يعتبر متنازل عن ترشيحه في الكلية.

رابط نتائج القبول الموحد للجامعات

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول

القبول الموحد للجامعات السعودية

تم تجهيز أونشاء الموقع الإلكتروني للتسجيل والتقديم في الجامعات السعودية منذ عدة سنوات، من أجل أن تسهل الوزارة عملية التقديم على الطلاب والطالبات في ظل أنتشار وباء كورونا المستجد، والحاجة إلي تقديم كافة الخدمات عن بعد لتجنب الإصابة بالفيروس من التجمعات.

رؤية وزارة التعليم السعودية

تهدف وتسعى وزارة التعليم المسئولة عن خلق جيل متعلم قادر على النهوض بالمملكة، وجعلها في طليعة الدول المتقدمة، إلي تطويع أحدث وسائل التكنولوجيا في تقديم كافة أنواع الخدمات لمنسوبيها، طبقاً لرؤية المملكة الاستراتيجية 2030، والتي تهدف إلي الارتقاء بالمملكة في كل المجالات، ومن أهمها مجال التعليم الذي يعد القاطرة للتقدم والنهوض بالمملكة، وتحظى الوزارة بدعم كبير من الحكومة السعودية وتقدم لها كافة أنواع الدعم، لتحقيق ذالك الغرض من دعم مالي غير محدود ودعم معنوي للعاملين بالوزارة.