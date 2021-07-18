الأسلوب والكلام الطيب …..بقلم : أحمد عبد الوهاب قرملي

مهم جداً أسلوب التحفيز والترغيب في كلامنا، تربيتنا، نصحنا، إرشادنا، تعليمنا وتدريبنا والابتعاد عن أسلوب السخرية والتنقيص والترهيب والعنف.

الناس تتقبل وتسمع من صاحب الأسلوب الإيجابي وليس من صاحب الأسلوب السلبي.

حتى مع أطفالنا ينبغي الحديث معهم بأسلوب جيد يتقبلونه ويقتنعون به.

الطفل منذ نعومة أظافره يحتاج إلى الكلام الذي يملئهُ العطف والحنان، فلنخرس في أطفالنا الكلام الطيب لا القسوة والعنف.

تريد أن تصل إلى عقول الآخرين وقلوبهم كلمهم بالكلم الطيب والذي هو صدقة.

قال سبحانه وتعالى:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: 159]

وفقنا الله إلى العمل بالرفق في حق الآخرين، فما كان الرفق في شيءٍ حتى زانه وما كان العنف في شيءٍ إلا شانه.