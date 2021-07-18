طريقة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات

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عمر شويل - جدة من أبرز ما يبحث عنه المعلمين والمعلمات هو طريقة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا عبر نظام نور . فقد أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والمعلومات إمكانية ترتيب الشرائح لكافة المنقولين خارجيًا عبر نظام نور التعليمي. في وقت سابق أعلنت وزارة التعليم اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي. وقد دعت الوزارة كافة المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًا بالدخول إلى حساباتهم بنظام نور من أجل مراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي بموعد أقصاه 13-12-1442.

طريقة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا عبر نظام نور

تسجيل الدخول لحسابك في نظام نور التعليمي.

النقر على تبويب رغبات النقل الداخلي تظهر أمامك جدول به البيانات قم بالنقر على تعديل.

انقر على السهم لتغير ترتيب الشرائح حسب الأقرب لمكان السكن.

وبعد الانتهاء من ترتيب الشرائح قم بالنقر على مربع حفظ لتعديل الترتيب.

إذا أردت إعادة ترتيب الشرائح مرة أخرى أنقر على تعديل وعد الخطوات من جديد.

خطوات الاعتراض على حركة النقل الخارجي

أتاحت وزارة التعليم عبر نظام نور من تقديم اعتراض على حركة النقل الخارجي وفقًا لعدد من الضوابط والشروط وخلال فترة زمنية محددة، وتتم الخطوات على النحو الآتي:

الدخول لنظام نور.

اختيار خدمات شئون المعلمين ثم الاستعلام عن حركة النقل الخارجي لطلب الاعتراض.

حدد نوع الرد آلي أم غير آلي.

الاستعلام عن نتائج حركة النقل عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات. وذلك من أجل سد الاحتياج التعليمي، وذلك من خلال نظام نور التعليمي، وبينت أن النقل جاء بناءً على رغبة المعلمين أنفسهم. ذلك وفقًا ما توفر لدى الوزارة من إمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة في العالم وتتم طريقة الاستعلام على النحو الآتي:

تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي.

ابدأ في كتابة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتقدم.

ثم النقر على خدمات شؤون المعلمين ومنها النقر على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

يظهر أمامك النتيجة المتعلقة بالنقل.

تحديث بيانات المعلمين عبر نظام نور

يمكن تحديث بيانات المعلمين على النحو الآتي: