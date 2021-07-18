ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين بالمملكة

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عمر شويل - جدة ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين هناك نقلة إلكترونية بالمملكة، ونظير التوسع في الخدمات القضائية التي تسهل إجراءات الدعوي، بشكل رقمي في كافة مراحل التقاضي، وما تقدمه من خيارات متعددة لجميع المستفادين، فاطلق ديوان المظالم خدمة إلكترونية لتقديم الطلبات القضائية، منصة معين، دون الرجوع إلي المحكمة، وتتميز هذه الخدمة بتقديم الطلبات القضائية، وتقدم تلك الطلبات بعد قيام المستخدم بتعبئة نماذج العمل، وتتيح أيضا للمستفيد متابعة حالة الطلب عبر أيقونة طلباتي، توفيرا للوقت والجهد علي المستفيد، وتعد منصة معين الرقمية إحدى المنصات التي وفرها ديوان المظالم لتسهيل العملية القضائية لأطراف الدعوى، كأحد أهم مستهدفات خطته الاستراتيجية في التحول الرقمي، وما توفره من خيارات متعددة في مسار الدعوى عبر خطوات متقدمة وآمنة بنيت على أسس تقنية مبتكرة، حرصا على تطوير الأداء في منظومة العمل القضائي.

ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين

من اهم مستهدفات منصة معين لتقديم الطلبات القضائية والمنصة تابعة لديوان المظالم بالمملكة:

حماية حقوق الديوان وفق قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. تحقيق أهداف الديوان ورؤيته القضائية، بالجودة والإنجاز والوصول إلى معايير عالمية. استفاد من خدماتها ما يتجاوز 10 ملايين مستفيد. توفر المنصة 17 خدمة قضائية إلكترونية، بدءا من رفع الدعوى وانتهاء باستلام نسخة الحكم التنفيذية. ثم ترتبط إلكترونيا بعدد من الجهات الحكومية. علامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، هو إحدى منهجيات العمل التي يسعى ديوان المظالم.

ماهي الخدمات التي تقدمها منصة معين

تقديم الدعاوى لدى كافة المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بشكل إلكتروني متكامل مثل:

طلب إدخال، وطلب إعادة نظر، وطلب السير في الدعوى، وطلب تصحيح خطأ مادي في حكم، وطلب تفسير حكم، وطلب رد قاضي، وطلب عاجل، والتظلم من عدم تسليم حكم، وطلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب عارض في دعوى، وطلب رد خبير، وتقدم تلك الطلبات بعد قيام المستخدم بتعبئة نماذج العمل، كما تتيح للمستفيد متابعة حالة الطلب، عبر أيقونة طلباتي، وإشعار مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر، حال الموافقة على الطلب أو رفضه، توفيرا للوقت والجهد على المستفيدين.

التسجيل في منصة معين ديوان المظالم

أصبحت الخدمات القضائية بمختلف أنواعها متاحة في الوقت الحالي، وهي ابرز الخدمات الإلكترونية، من خلال التسجيل في منصة معين من خلال الخطوات التالية:

ادخل على رابط معين في البوابة الإلكترونية لديوان المظالم. اختر الخدمات القضائية. ادخل كمستخدم على نظام معين. اختر خدمة الاستعلام على حالة قضية. ثم اكتب معلومات القضية التي تستفسر عنها. ستظهر جميع البيانات التي تود معرفتها.

خطوات حجز موعد ديوان المظالم

طريقة حجز موعد ديوان المظالم فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة:

أولا الدخول على موقع تقديم دعاوى للديوان، ثم تختار بوابة معين. ثم تقوم بكتابة البيانات اللازمة لتسجيل الدخول، وتضغط على كلمة مواعيدي. وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة بدء الخدمة وتحدد الموعد المناسب والمكان الأقرب لك.

معلومات عن خدمة بوابة معين