الأحد 18-07-2021 6:11 مساءً آخر الاخبار ترنيمة الحج…شعر / منصور جبر عدد المشاهدات : 21 بلادي (biladi) : النفسُ تركضُ بيــنَ البانِ والعلـــــــمِ تَهفو إلى بيتِهِ في الأشــــــــهُرِ الحُـرُمِ يا ربِّ فاقبَلْ دُعـــــــانا في تضـرُّعِنا فأنتَ تبـــــــــعثُ أفراحــــــــاً من الأَلَمِ ولهفةُ الشـــــــوقِ في بُعدي تؤرقنـي لرؤيـــــــةِ البيتِ هذا الركــــــن فاستـلمِ بينَ الحجيجِ دموعي تَرْتَوِيْ أَمَـــــلاً وفي الوقــــــــــوفِ بِعَرَفاتٍ شفاءُ ظَمِيْ والنــــــاسُ بيـــــنَ شَجِيٍّ في تَرَنُّمِهِ وبينَ بـــــــــاكٍ ولَهــــَّاجٍ بِذِكْـــــــــرِ فَمِ اللهُ فيــــــهِ يُبــــاهِيْ يا ملائكتــــــيْ إني غفرتُ ذنوبَ الكـــــــــل من كرميْ يا قولةَ الحــــــقِّ والتوحيدِ فارتَفِعِيْ وليخسأِ الشرك والطاغوت ذو الصــــنمِ اللهُ أكبرُ من كــــــل الهمومِ ومِــــنْ جحافل الغــــم والأحــــــــزان في الظُّلَمِ يُبَدِّدُ اليأسَ إنْ ناجاهُ مَنْ يـــــرجـــو ويمـــــــلأُ القـــــلبَ بالأفــراحِ والنِّعـــَمِ هيا إلى الحجِّ فالأخيارُ تعشــــــــقُـهُ يا ربِّ سَـهِّلْ لرُكنٍ غيـــــــــرِ مُنــــهدِمِ أطيارُ مكةَ تَشْــــدو في العُلا طَرَباً وفي الجبــــــالِ نشيجٌ هــــــاجَ في عِظَمِ والبِيْدُ تَصــــْدَحُ بالتكـــــبيرِ ترفعه والكـــــــــونُ رَدَّدَ والأطـــمارُ في الأكمِ هل القصائدُ تُسعِفني إذا احتَــشَدَتْ هـــــذي الوفـــــــودُ ببيتِ اللهِ أو حِــكَمِيْ أو النشيدُ أو البُلــــــــــغاءُ أجمعُهُمْ أو الحُـــــــــداءُ أو الشـــــــادونَ بالنّــــَغَمِ يا صفحَةَ الدهرهذا المجدُ في خَلَدِيْ هذي الصــــــحائفُ والتـــــاريخُ من قِدَمِ هناكَ كانوا رسول الله سيـــــــــدهم كالبَـــــــــدْرِ أسفرَ والأصحــابُ كالنُّـجُمِ حجُّوا وليتَ طريقي كانَ مســـلكَكُمْ يا خالقَ الكـــــــونِ سَدِّدْ في الهُدى قَدَمِيْ ورُدَّ للحــــــــقِّ أفكــاري ومَنْسَأَتِيْ وحُفَّ بالطُّهْرِ ما يَنســــــــــابُ في قَلَمِيْ هيا إلى الوحي فالتنزيلُ يجـــــمعُنا فبالهـــــــــدايةِ كُنَّــــــا ســــــــــادةَ الأُمَمِ



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