نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسهيل للتمويل للمواطنين والعسكريين ورقم التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسهيل للتمويل من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية في حال رغبتهم في الحصول على قرض تسهيل حيث تعد تسهيل للتمويل من الشركات المتميزة في مجال منح التمويل الشخصي للعملاء وبمميزات متعددة ويمكن التعرف على قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه عبر استخدام حاسبة تمويل تسهيل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط تسهيل للتمويل.

شروط تسهيل للتمويل

قامت شركة تسهيل التابعة للشركة المتحدة للإلكترونيات بتنظيم عملية الحصول على التمويل الشخصي من خلال تطبيق بعض الشروط التي من الضروري أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على التمويل:

من الضروري ألا يقل عمر الراغب في الحصول على التمويل عبر شركة تسهيل عن 23 عامًا.

أن يكون الراغب في الحصول على التمويل من تسهيل قد مضي على خدمته بمقر عمله عامًا كاملًا.

يجب على الموظف بالقطاع الحكومي أو الخاص في حالة كونه من السعوديين ألا تقل مدة عمله عن ثلاثة أشهر وذلك في حالة ما إذا كان عمره يزيد عن 25 عامًا ولا يصل إلى 60 عامًا.

كما حددت الشركة ضرورة أن يبدأ راتب المتقدم للحصول على التمويل في حالة كونه سعودي الجنسية عن 5000 ريال سعودي، وفي حال كونه من المقيمين بأي من الجنسيات الأخرى فلابد ألا يقل راتبه عن 8000 ريال سعودي.

أيضًا أكدت الشركة على ضرورة أن تكون الشركة التي يعمل بها المتقدم للحصول على التمويل ضمن الشركات المعتمدة من قبل تسهيل للتمويل.

شروط تسهيل للعسكريين

أيضًا قامت شركة تسهيل بوضع بعض الشروط للراغبين في الحصول على التمويل من العاملين بالقطاع العسكري وهي:

من الضروري ألا تقل مدة عمل الموظف بالقطاع العسكري عن 3 أشهر.

حال كان الموظف يتراوح عمره ما بين 25 وحتى 50 سنة ضمن الشروط الأساسية لحصول على التمويل ألا يقل راتبه الشهري عن 10000 ريال سعودي.

رقم شركة تسهيل للتمويل

قامت شركة تسهيل بتوفير رقم مخصص للعملاء يمكنهم من خلاله الحصول على إجابة وافية لاستفساراتهم وكذلك التقديم بالشكاوى على أن يتم الاتصال بالرقم 920024778، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم: [email protected]