نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في السعودية 1442 .. موعد صلاة عيد الاضحى متى الرياض وكافة مدن المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سأل السعودين متى وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية ٢٠٢١ كثيراً. لهذا سنتعرف معكم خلال عجالة سريعة علي موعد صلاة العيد 1442 الرياض ومكة وكافة المدن بالمملكة. حيث أعلن فيه المركز الفلكي السعودي أن وقفة عرفات ستكون في السعودية. وبالتبعية في كل البلدان العربية والإسلامية، يوم الإثنين 19 يوليو 2021. وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية فلكياً سيكون الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجرياً. الموافق 20 يوليو 2021. وسنتعرف علي توقيت صلاة العيد الأضحى 2021 السعودية اليوم.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في السعودية

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية يحدد بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة. وأجازت المملكة العربية السعودية أداء المسلمين صلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة، شريطة اتباع المصلين جميع الإجراءات الاحترازية لضمان الوقاية خطر الكوفيد المنتشر. ونترككم مع تكبيرات العيد أولاً وبعدها مواقيت الصلاة للعيد.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”. بعد هذه التكبيرات نرفق بين أيديكم وقت صلاة عيد الاضحى الرياض 2021.

وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية:

تختلف أوقات موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية من محافظات إلى أخرى، وذلك بالنظر لاتساع المملكة العربية السعودية وأنحاءها مترامية الأطراف. وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، وفيما يلي موعد صلاة العيد بالسعودية في عدد من المدن: