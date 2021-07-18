نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالتقسيط البسيط” شراء آيفون من جرير بأقل قسط شهري وبدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات من جرير 1442، تقسيط جوالات من مكتبة جرير بالسعودية هي أهم الخدمات التي تقدمها شركة جرير للمنتجات المكتبية والأجهزة الإلكترونية الذكية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هي وجهتهم الأولى عند شراء الكتب أو أجهزة الهاتف المحمول أو اللابتوب أو الأدوات الدراسية، لمعرفة المزيد عن شروط تقسيط الجوالات مقدم لكم هذا المقال.

تقسيط جوالات من جرير 2021

إذا كنت قد أخذت قرارك بالإستفادة من مميزات شركة جرير والحصول على جوالك المحمول بسعر الكاش بالتقسيط فأنت قد تستمتع ببعض المميزات الإضافية وهي:

● تمويل على شراء الجوال بقيمة عالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

● الحصول على الموافقة الفورية، حيث تتميز بالسرعة في الإجراءات على تقسيط جميع أنواع الجوالات.

● ليس هناك إشتراط وجود كفيل.

● فترة سداد مرنة تصل إلى 24 شهر.

أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على جوال من مكتبة جرير فهي كالاتي:

● شهادة تعريف بالراتب من المكان الذي يعمل به المواطن.

● صوره شهادة الهوية الوطنية سارية المفعول.

● كشف حساب بنكي للمتقدم علي التقسيط عن آخر ثلاث شهور.

شروط الحصول على هاتف جوال من جرير بالتقسيط

أما عن شروط شراء هاتف جوال بالتقسيط من جرير السعودية نقدمه لك في ما يلي:

●اولا لا يقل عمر العميل المتقدم للحصول على طلب الشراء بالتقسيط عن ثمانية عشر عام وكذلك لا يزيد عمره عن 60 عاما، أما فيما يخص الأشخاص المحالين على التقاعد يكون الحد الأقصى للعمر 67 عام.

●ثانيا يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التقسيط من العاملين في القطاع العام الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو العاملين في قطاع البنوك.

● الحد الأدنى للرواتب في حالة العاملين بالقطاع العام والحكومي وقطاع البنوك هو 3500 ريال سعودي.

● يكون الحد الأدنى للراتب للأشخاص العاملين في القطاع الخاص والذي يحمل الجنسية السعودية هو 4000 ريال سعودي، أما فى حالة المقيمين على الأراضي السعودية والذين يلتحقون للعمل في القطاع الخاص يكون الحد الأدنى للراتب فى هذه الحالة 7 آلاف ريال سعودي.

● يكون الحد الأدنى للراتب الشخص المتقاعد أو المقيم الذي يعمل بالقطاع الحكومي 3500 ريال.