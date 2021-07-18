نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا برنامج تساهيل للتقسيط قسط مشترياتك بدون فوائد بإستخدام بطاقات بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا برنامج تساهيل للتقسيط قسط مشترياتك بدون فوائد بإستخدام بطاقات بنك الراجحي، نتناول اليوم طريقة الإستفادة من برنامج تساهيل وهل يلزمه تسديد رسوم أم لا ؟، وهل يشمل كافة المحلات والمواقع أم أنه مُحدد على فئة معينة؟، بالإضافة إلى طريقة تحويل عملية الشراء إلى تقسيط بدون فوائد، وهل يجب ألا تتجاوز عملية الشراء مبلغ معين حتى يتم تقسيطها أم لا ؟، وكم عملية شرائية يمكنك تقسيطها شهرياً وكم مدة التقسيط ؟، مزايا برنامج تساهيل للتقسيط قسط مشترياتك بدون فوائد بإستخدام بطاقات بنك الراجحي.

مزايا برنامج تساهيل للتقسيط

برنامج تساهيل للتقسيط هو الأكثر بحثاً في الأونة الأخيرة ونقدم لكم اليوم كافة مزاياه، ولكي تتمكن من الإستفادة من برنامج تساهيل للتقسيط بدون فائدة، يجب أن يكون لديك بطاقات المرابحة انفينت، سيجنتشر وبلاتينيوم، لذا فإن بطاقات تسوق وسفر بلس وغيرها من البطاقات لا يشملها برنامج تساهيل، أما عن الرسوم فإن بعض البنوك والشركات تتيح عملية التقسيط مع إضافة رسوم بسيطة، ولكن برنامج تساهيل يختلف فهو يقدم الخدمة بدون أي تقسيط أو فوائد.

يشمل برنامج تساهيل عدد لا بأس به من المحلات والمواقع المعروفة، ولكنه لا يشمل كافة المحلات، ويمكنك الدخول إلى موقع برنامج تساهيل والتأكد من أنه يتضمن المحلات والمواقع التي تفضلها،وذلك لإستخدام بطاقات بنك الراجحي للتقسيط بدون فوائد، ويجب أن تتجاوز عملية الشراء 1000 ريال، حتى تتمكن من الإستفادة من برنامج تساهيل للتقسيط بدون فائدة، كما يجب أن تكون عدد عمليات التقسيط شهرياً 4 عمليات فقط.

تحويل عملية الشراء إلى تساهيل

لكي تتمكن من تحويل عملية الشراء إلى برنامج تساهيل للتقسيط بدون فوائد، وذلك عبر الإتصال على هاتف 920003344 ، ويجب أن يتم ذلك قبل أن تصبح العملية مُستحقة، لذا يجب الإتصال وطلب التحويل خلال أسبوع على الأكثر من قيامك بعملية الشراء، وتبلغ مدة التقسيط الخاصة ببرنامج تساهيل فترة تبدأ من 3 شهور إلى سنة، للتقسيط بإستخدام بطاقات بنك الراجحي، ويتوقف ذلك على المحل أو الموقع الذي تقوم بالشراء منه، ولا يمكنك تقسيط مبلغ يتجاوز حدك الإئتماني وذلك يتوقف على راتبك ووضعك المالي، مزايا برنامج تساهيل للتقسيط قسط مشترياتك بدون فوائد بإستخدام بطاقات بنك الراجحي.