نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 2021 / 1442 وآداب ذبح الأضحية.. انتبه لأخذ الآجر الأكبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 2021 / 1442 واحدة من مدن المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب موعد عيد الأضحي 2021 في 20 يوليو المقبل، شغل أذهان الكثيرون موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية بمختلف المدن، بجانب بحثهم عن آداب ذبح الأضحية فهى واحدة من أهم السنن النبوية التى يترقبها المسلمون كل عام في ذلك التوقيت بجانب بحثهم عن فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه، فكلماً اقترب موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 2021 / 1442 كلما زادت البهجة والفرحة بين المسلمين بقدوم عيد الأضحي المبارك واحتفالاتهم به.

موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 2021 / 1442

يأتي موعد صلاة عيد الأضحي في الباحة 2021 في تمام الساعة 6.05 صباحًا، وسط استعدادات شاملة لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتعقيم ساحات الصلاة والمساجد والحرص على تعليمات وزارة الصحة والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي خلاص التواجد في الصلاة.

صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية

كشفت وزارة الشئون الإسلامية أن صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية تكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة أي ربع ساعة، وتستمر حتى موعد أذان الظهر، مشيرة إلى فتح الجوامع والمصليات الكبري التى كانت مخصصة لصلاة الجمعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا وحماية المصلين.

آداب ذبح الأضحية

هناك آداب ذبح الأضحية مهمة يجب أن يعلمها كل مسلم حتى يأخذ الآجر الأعظم ولعل أبرزها الآتي:

التأكد من سلامة الأضحية.

استقبال جهة القبلة.

وضعها على جنبها.

سَمّ الله وكبره.

ترفق عند ذبحها.

عدم جرها من موضع لآخر.

عدم ظهور السكين لها.

عدم الذبح بحضور أضحية آخري.

التأكد من انتهاء نفسها قبل سلخها.

الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة.

لاتترك مخلفاتها في الشوارع.

لاتعط للجزار أجرته منها.

عدم تلوث بدنك وثيابك بالدماء.

جدير بالذكر أن موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 2021 / 1442 يأتى في منتصف مدن المملكة العربية السعودية لموقع الباحة الجغرافي وتوقيت شروق الشمس فيها.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموعد صلاة عيد الأضحى في الباحة 2021 / 1442 وآداب ذبح الأضحية.. لذا فإننا نقوللمتابعينا انتبه لأخذ الآجر الأكبر، خاصة في يوم عرفة.