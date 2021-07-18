نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021 / 1442 بالدقائق وحكم صلاة العيد في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021 / 1442 فهى من أكبر المدن في المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان، لذلك يزداد اهتمام المواطنين والمقيمين فيها، بمعرفة توقيت صلاة عيد الأضحي في الرياض والمساجد والساحة المفتوحة لإقامة صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية لاسيما وسط انتشار فيروس كورونا، هناك من يري صلاة العيد في البيت أكثر أمان وهى بالفعل آمان من انتقال العدوي بين المصلين، وحددت دارة الإفتاء السعودية موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021 / 1442 وغيرها من المدن بالمملكة، موضحة حكم صلاة العيد في البيت وكيفية أداء صلاة العيد في البيت وآجرها من السنة النبوية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021 / 1442

من المحدد، إقامة صلاة عيد الأضحي في الرياض 2021 /1442 في تمام الساعة 5:36 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم انعقاد صلاة العيد في الساحات المخصصة لصلاة العيد، أو المساجد المحددة من قبل السلطات السعودية.

موعد صلاة العيد 2021 في السعودية

من المعروف أن موعد صلاة العيد 2021 في السعودية كما هو محدد في الشرع أي بعد شروق الشمس بحوالى 20 دقيقة أي ثلث ساعة، ويستمر إلى ماقبل صلاة الظهر، وفي التوقيت الحالي يجوز إقامة صلاة العيد في المنزل لمن يتعذر عليهم أداء الصلاة في المساجد أو الساحات.

طريقة صلاة العيد في البيت

أكد علماء الفقه أن صلاة العيد من السنن المؤكدة ويجوز أداء صلاة العيد في البيت بنفس صلاة العيد بالمسجد من خلال الآتي:

ركعتين: الأولى بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة.

الثانية بخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام قبل القراءة.

بعد ذلك يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة فهى مثل الصلاة في المسجد تمامًا لايوجد أي اختلاف كما يردد البعض.

وفي إطار تقديم موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021 / 1442 يجب العلم أن صلاة العيد في البيت بنفس الأجر في المسجد ولم ينقص منها شئ، ونهنىء المسلمين جميعًا بحلول عيد الأضحي المبارك.

لذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2021 / 144.2