نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة 2021 / 1442 وجميع المدن السعودية بالدقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة 2021 / 1442أهم المدن في المملكة العربية السعودية، بجانب مواعيد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية تمثل أهمية في التوقيت الحالي حيث تفرقنا على أول أيام عيد الأضحي أيامًا قليلة، وأكدت السلطات السعودية عن أن استعدادات موسم الحج 2021 تمر بآمان إلى الآن وسط الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وأن موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة 2021 / 1442 يكون كما حددته دار الإفتاء السعودية والصلاة في المساجد الكبري والساحات.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة 2021 / 1442

كشفت دار الإفتاء السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة 2021 / 1442 في تمام الساعة 6:05 وهى تعتبر من أكبر المدن السعودية والتى يتوافد إليها الجميع من مختلف المحافظات لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي، لذلك يمثل توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في المدينة المنورة أهمية كبيرة.

موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية

أفادت دار الإفتاء أن موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية يتحدد في كل مدينة حسب شروق الشمس فيكون بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة، ويمكن مطالعة مواعيد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية بمختلف المدن من خلال الجدول التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة السعودية الرياض الساعة 05:36 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة الساعة 06:09 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 06:05 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في تبوك الساعة 06:09 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 05:19 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في النبك الساعة 06:00 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في سكاكا الساعة 05:51 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في ينبع الساعة 06:11 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في دومة الجندل الساعة 05:53 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في بيشة الساعة 06:01 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الطائف الساعة 06:17 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 05:59 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في القويعية الساعة 05:43 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في الحلة الساعة 05:38 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في المبرز الساعة 05:23 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في القطيف الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الظهران الساعة 05:19 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في بريدة الساعة 05:43 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في عرعر الساعة 05:46 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في جدة الساعة 06:11 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في رفحاء الساعة 05:39 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في الخرج الساعة 05:34 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في جفر الباطن الساعة 05:31 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في الجبيل الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في القنفذة الساعة 06:08 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في الهفوف الساعة 05:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الوجه الساعة 06:14 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى في أبها الساعة 06:04 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في السليل الساعة 05:48 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في الباحة الساعة 06:05 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في القريات الساعة 06:00 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في الطائف الساعة 06:07 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في العلا الساعة 06:07 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الساعة 06:10 صباحًا

موسم الحج 2021

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية عن كامل استعداداتها لموسم الحج 2021 على أن يتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، واستقبال المحصنين من وباء كورونا.