نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية، فقد أعلنت اليوم لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن ظهور النتائج المبدئية للقبول للعام الدراسي 1443هـ وذلك لجميع الأفراد الحاملين لشهادة الثانوية العامة بالمملكة ممن تقدموا للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، وقد جاء تأكيد ظهور نتائج القبول من جانب كلية الملك خالد العسكرية من خلال تغريده خاصة بها علي الحساب الرسمي لها علي توتير، هذا وتستعد الكلية الي استقبال جميع المتقدمين من الخريجين من جامعات المملكة بمختلف التخصصات التي حصلوا عليها، بالإضافة الي طالبي الثانوية، وذلك من أجل الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، وتتشرف لجنة القبول بخدمة جميع المتقدمين عبر تنفيذ جميع الإجراءات والشروط التي تضمن دقة الاختيار السليم وفق شروط وزارة الحرس الوطني، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحامل الثانوية.

الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية لحامل الثانوية

وضحت الكلية أن الاستعلام عن نتائج القبول الخاصة بالانضمام الي الكلية لحاملي الثانوية سوف يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الاستعلام التالي: وزارة الحرس الوطني.

الضغط علي تبويب نتائج المرحلة التالية.

إدخال رقم الطلب في المكان المحدد له.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك متقدم.

الضغط علي عرض النتيجة، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالقبول بالكلية وفق كل شخص علي حده.

شروط القبول لحاملي الثانوية بالمملكة