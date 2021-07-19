نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الحرس الملكي www.ipa.edu.sa برقم الهوية لخريجي التعليم الثانوي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الحرس الملكي www.ipa.edu.sa في المملكة العربية السعودية لقبول حملة الثانوية العامة الحديثة بالمملكة للقبول في رتبة عريف فني بالحرس الملكي السعودي باتباع الشروط المطلوبة والضوابط، حيث قام العديد من الراغبين في الالتحاق بالحرس الوطني من حملة الثانوية بالتقديم في الشهر الماضي وترقبوا الإعلان عن النتائج، وبذلك ارتفاع البحث اليومي عبر مؤشرات جوجل البحثية عن نتائج قبول رتبة العريف بالحرس الملكي السعودي.

نتائج قبول الحرس الملكي حسب معهد الإدارة العامة بالمملكة

قام معهد الإدارة العامة حسب برنامج التوظيف المبدئي للتدريب بفتح باب التسجيل الإلكتروني لحملة الثانوية العامة بالمملكة ، الثانوية الحديثة لعام 1442، عبر رابط الوزارة الرسمي أو عبر منصة ابشر لقبول حملة الثانوية في رتبة عريف فني بالحرس الملكي، وذلك في وظائف برمجة الحاسب الآلي والسكرتير التنفيذي وأيضا إدارة سلاسل الإمداد، وقد تم وضع عدد من الشروط التي قام الشباب السعودي باتباعها وقام كل ما تنطبق عليه تلك الشروط بالتقديم الإلكتروني عبر رابط معهد الإدارة العامة للحرس الملكي وترقبوا موعد الإعلان عن النتائج.

شروط الحرس الملكي السعودي

كان من الشروط الأولى للتسجيل بالحرس الملكي أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، وتوجد عدد من الاستثناءات أهمها أن يكون ولد خارج المملكة لظروف تخص عمل الأب.

يتم تحديد العمر المخصص للمتقدمين من 17 عاما وحتى 30 عاما كحد أقصى.

يكون الطول أكثر من 170 سنتيمتر.

يكون من الحاصلين على الثانوية قسم العلوم الطبيعية أو قسم العلوم الإدارية والاجتماعية أو قسم العلوم الشرعية، وكذلك المعاهد العلمية، ولا يتم قبول الحاصلين على الثانوية الصناعية أو الزراعية أو المعاهد الصحية أو معهد إعداد المراقبين.

يتم الحصول على اختبارات القدرات من المركز الوطني للقياس والتقويم، ويكون اجتاز اختبارات القدرات وتحصيلي.

يكون حسن السير السلوم ويتم برهنة ذلك من خلال الحصول على وثائق معتمدة من وزارة الداخلية السعودية بذلك.

لا يتم إدانة الطالب بجرائم تخص الشرف ولا يكون محكوما بأحكام جنائية، كما يجب ألا يكون مطرودا من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

يكون الطلب المقدم من الطالب غير ملزم بالقبول في الرتبة.

يقوم الراغب بالالتحاق بالرتبة بالتقديم الإلكتروني عبر الرابط المخصص لذلك واستكمال جميع طلبات الالتحاق وجميع الوثائق.

يتم التسجيل برقم الهوية ودفتر العائلة.

يقوم باجتياز الاختبارات الطبية والمقابلات الشخصية بنجاح.

موعد نتائج قبول الحرس الملكي www.ipa.edu.sa

لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد بالضبط ويترقب الإعلان عنه بين الحين والآخر، وعلى المتقدمين الدخول على الرابط الرسمي لمعهد الإدارة الخاص بالحرس الملكي والاستعلام برقم الطلب.