نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية الدوام بعد عيد الأضحي 1442 في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية الدوام بعد عيد الأضحي 1442 في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والسوق. حيث تزداد عمليات البحث في هذه الأوقات عن مواعيد اجازة عيد الأضحى المبارك. للتمتع بأيام العيد مع الأهل وكذلك الحصول على الراحة من ضغط وتوتر العمل. كما إنه ما يشغل بالهم أيضاً بعد موعد الاجازة هو موعد رجوع الدوام الرسمي بعد الإجازة. حيث يبحث جميع الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص عن بداية الدوام الرسمي بعد العيد. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض موعد الدوام الرسمي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك في السوق السعودي بعد عيد الأضحي المبارك. كما يمكنك التعرف أيضاً على إجازة عيد الأضحى للبنوك 1442 داخل المملكة وموعد عودة البنوك بعد عيد الأضحي

بداية الدوام بعد عيد الأضحي 1442 في القطاع الحكومي

حيث تقوم في هذه الفترة جميع القطاعات المختلفة بالإعلان عن مواعيد بداية الدوام الرسمي لها بعد عيد الأضحي. سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حيث إنه تختلف أيام الأجازة في القطاع الخاص عن كونها في القطاع الحكومي. كما تختلف كلاً منهما عن الأخر في نظام الخدمة المتبع حيث يتبع القطاع الحكومي نظام الخدمة المدنية. وكذلك فإن القطاع الخاص يتبع النظام الداخلي الخاص به في العطل والإجازات. ونظرا لذلك فيوجد اختلاف في إجازة عيد الأضحي بالقطاع الخاص عنها في القطاع الحكومي داخل المملكة. ويمكننا ذكر أن موعد بداية الدوام الرسمي في القطاع الحكومي بعد عيد ايام العيد المبارك 1442 يوم الاثنين 26 يوليو والموافق 16 ذو الحجة.

عودة الدوام الرسمي في القطاع الخاص

ومن الجدير بالذكر أن أجازة عيد الأضحي المبارك 1442 في القطاع الخاص داخل المملكة سوف تبدأ من اليوم يوم وقفة عرفات والموافق 19 من يوليو. كما إن الأجازة سوف تستمر في القطاع الخاصحتي ثالث يوم من أيام التشريق والذي يوافق يوم الجمعة 13 ذو الحجة. وبهذا سوف يكون أول يوم للدوام الرسمي في القطاع الخاص هو يوم السبت والموافق 14 من ذي الحجة.

موعد عودة الدوام الرسمي في السوق السعودي

كما قامت تداول السوق المالية السعودية بالإعلان عن موعد بداية عطلة عيد الأضحى المبارك 1442. حيث إنها تبدأ منذ يوم الخميس السابق والذي يوافق 5 ذو الحجة مثل القطاع الحكومي. وكذلك. سوف تستمر فترة العطلة لمدة عشر ايام تبعاً لنظام الخدمة المدنية أيضاً. مما يعني أن موعد بداية الدوام الرسمي للسوق السعودي بعد عطلة العيد سوف يكون يوم الأحد والموافق 15 ذو الحجة و 25 من شهر يوليو.