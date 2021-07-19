نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1442 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1442 في المملكة العربية السُّعُودية قد تم تحديدها لكافة الأفراد العاملين في القطاع العام داخل المملكة من قبل وزارة الخدمة المدنية بالتفصيل وهي تنطبق على كافة الأفراد الحاصلين على إجازة كاملة في عيد الأضحى خصوصًا المشاركين منهم في أداء فريضة الحج لهذا العام ، وفيما يلي على موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح موعد بَدْء العمل مرة أخرى داخل القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضًا بالدولة.

بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1442

أعنت وزارة العمل السُّعُودية وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إن إجازة عيد الأضحى المبارك في العام الجاري 1442 – 2021م سوف تكون مدتها عشرة أيام كاملة.

حيث قد بدأت الإجازة فعليًا لجميع الموظفين والعاملين في القطاع العام في يوم 5 من ذي الحِجَّة 1442 وهو الموافق الخامس عشر من شهر يوليو 2021، وسوف تنتهي الإجازة بانتهاء آخر أيام العيد يوم الجمعة الموافق 23-7-2021 والموافق أيضًا 13 من ذي الحِجَّة.

ونظرًا إلى أن يوم السبت هو إجازة وعطلة عمل رسمية داخل المملكة، فسوف تشمل الإجازة أيضًا يوم السبت الموافق 24-7-2021م وهو الموافق يوم 14 من ذي الحِجَّة 1442هـ.

وهذا يُشير إلى إن موعد بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1442 تحديدًا سوف يكون في يوم الأحد الموافق 25-7-2021م والموافق أيضًا 15 من ذي الحِجَّة 1442 هـ.

متى تفتح البنوك بعد عيد الأضحى 1442

بعد أن ينقضي عيد الأضحى المبارك ويتم الانتهاء من شعائر فريضة الحج ، سوف تبدأ كافة القطاعات الحكومية والخاصة بما فيها البنوك في استئناف العمل مرة أخرى، وفيما يخص البنوك الحكومية، فإن الإجازة سوف تستمر بها كذلك حتى يوم 15 ذي الحِجَّة 1442 هـ أي يوم 25 يوليو 2021م، أي إن إجازة موظفي البنوك والعاملين بها سوف تكون عشرة أيام كاملة.

موعد دوام موظفي القطاع الخاص بعد العيد 2021

المؤسسات وشركات العمل التابعة إلى القطاع الخاص في الكثير من الأحيان لا تمنح الموظفين إجازة العيد كاملة وذلك باستثناء الموظفين المشاركين في موسم الحج، حيث ربما يحصل الموظف على يومين فقط إجازة أو ثلاث أيام تبدأ من يوم وقفة عرفات، وينبغي هنا أن يحصل الموظف على مقابل مادي نظير عدم الحصول على الإجازة كاملة في العيد.

غير إنه يوجد بعض الوظائف بطبيعة الحال التي لا يحصل العاملين بها على إجازة سواء في القطاع العام أو الخاص مثل العاملين في المراكز الحية الخاصة بحالات الطوارئ وكذلك الأفراد العاملين في الشرطة والحرس الوطني وعمال النظافة وأصحاب الوظائف الموسمية الخاصة بالحج وغيرهم من الوظائف التي يكون من الصعب حصولهم على إجازة في أيام العيد.