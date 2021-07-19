نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية نتائج القبول الأولي 1443 kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط إعلان نتائج كلية الملك خالد العسكرية، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان إدارة القبول والتسجيل بالكلية عن صدور نتائج القبول الأولي للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة، والتي قد تم فتح باب التسجيل لها خلال الفترة من 20/10/1442 حتي 25 من نفس الشهر، وتم تحديد عدد من الشروط واجب توافرها في المتقدمين لضمان القبول مبدئياً، وسوف نوضح هذه التفاصيل فيما يلي، على أنه قد حددت الكلية رابط نتائج القبول لكلية الملك خالد العسكرية للتعرف على نتائج القبول برقم الطلب والهوية الوطنية، هذا وقد قامت إدارة القبول والتسجيل بإعلان نتائج القبول المبدئي للجامعيين لكلية الملك خالد العسكرية، وخلال السطور التالية نعرض عليكم هذا الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج بكل سهولة فتابعونا. رابط إعلان نتائج القبول لكلية الملك خالد العسكرية الدخول على موقع لجنة القبول والتسجيل للكلية “kkmar.gov.sa“.

تحديد حملة الشهادة الثانوية.

كتابة رقم الطلب.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

النقر على عرض. ضوابط واجب إتباعها لاستكمال إجراءات القبول الحضور للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد للمقبولين.

إحضار المستندات التي تم رفعها أثناء التسجيل للمطابقة.

الالتزام بالحضور بالكمامة وأدوات التعقيم.

التسجيل في تطبيق توكلنا لضمان دخول الكلية.

الحضور بالزي الرياضي. الشروط الخاصة بالقبول في كلية الملك خالد العسكرية 1443 أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثني من ذلك من نشأ مع والده خارج البلاد لخدمة المملكة.

لا يقل عمر المتقدم أثناء بداية العام الدراسي بالكلية عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عاماً طبقاً للهوية الوطنية.

أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

تناسب الطول مع الوزن بحيث يكون بحد أدني 165 سم و52 كجم، وحد أقصي 188 سم و95 كجم.

يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة انتظام نهاري ومن خريجي عام 1442 فلن يقبل من خريجي السنوات السابقة.

يكون من خريجي الثانوية العامة في تخصص العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية.

حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 80%.

حاصلاً على درجة لا تقل عن 60 في اختبار القدرات وكذا في اختبار التحصيلي الذي يشرف عليه المركز الوطني للقياس.

أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

يجتاز اختبارات الكشف الطبي المحدد بمعرفة اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل للكلية.

اجتياز كافة الاختبارات المحددة للقبول والمقابلة الشخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية نتائج القبول الأولي 1443 kkmar.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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