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عمر شويل - جدة تطعيم طلبة المدارس في السعودية، وزارة التعليم تعلن أولويات التطعيم للعودة الحضورية للمدارس. تشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً.

تطعيم طلبة المدارس في السعودية:

بدأت إدارة التعليم في مناطق ومحافظات السعودية حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا،من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، دعت وزارة التعليم كافة طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عام فأكثر بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا. حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع. أيضاً ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم أولوية التطعيم للعودة. على وجه الخصوص طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عام فأكثر. ثم المعلمون والمعلمات وهيئة التدريس في الجامعات. الهيئة التدريبية والإداريون في المؤسسات التعليمية.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً. وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وفي الوقت الحالي بدأت وزارة الصحة السعودية في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاما. في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي. داعية إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم. مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتسعى «الصحة» إلى تحقيق «المناعة المجتمعية» والتوسع في إعطاء اللقاح، بعد تطعيم 70 في المائة من السكان البالغين في السعودية. وتكمن أهمية تطعيم هذه الفئة العمرية في اقتراب العام الدراسي الجديد، الذي سيكون حضورياً بعد عامين من التعليم عن بعد، وتحقيقاً لخطة وزارة التعليم لعودة آمنة عبر اشتراط التطعيم لكل منسوبيها لمنع انتشار العدوى.

استعدادات الوزارة لاستقبال الطلاب:

كما تستعد الوزارة لاستقبال الطلاب والمعلمين بعد انقطاع دام عاماً ونصف العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، عبر إجراءات صحية مكثفة. منها تعقيم المدارس وزيادة التوعية الصحية والحرص على وصول اللقاح للطلاب قبل بدء العام الدراسي. وكانت وزارة الصحة قد بدأت، مؤخراً، إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق الـ50 سنة، لافتة إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

في النهاية، أعلنت انه سيتم التطعيم بلقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا لتطعيم طلبة المدارس.