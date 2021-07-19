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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم سند الزواج المرحلة الثانية وصرف عطاء غير مسترد من مبادرة محمد بن سلمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقديم سند الزواج، سند الزواج من الأمير محمد بن سلمان وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي يستهدف مساعدة الأيتام وأصحاب الظروف الخاصة والأشخاص من ذوى الإعاقة وتأتى مبادرة سند الزواج لمساعدو الشب السعودي فى الاستقرار وتأسيس اسره وتحقيق التكافل الاجتماعي ويجب على الراغب فى التقديم على سند الزواج أن يكون حالته الاجتماعية من المنطبقين عليهم شروط سند الزواج ومن الفئات المستحقة لسند الزواج ومستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.
المرحلة الأولي من مبادرة سند الزواج
يذكر أن المرحلة الأولي من سند الزواج استفاد منها اكثر من 26 ألف مواطن ومواطنة وتم اعتماد مبلغ مالي وصل إلى 520 مليون ريال سعودي وتم تحقيق الهدف الأسمى لتكل المبادرة التي اطلقها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لتزويج الشباب السعودي الغير مقتدر على متطلبات الزواج فى الوقت الراهن.
ما هي شروط الحصول على دعم سند الزواج من مبادر محمد بن سلمان
- أولا يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وسيتزوج سعودية النسية اياضاً.
- كذلك يجب أن يقل سن المتقدم عن أربعون عاماً وألا يقل عن واحد وعشرون عاماً وسن الزوجة عند تقديم طلب سند الزواج عن ثمانية عشر عاماً من يوم التقديم.
- كذلك أن لا يتجاوز المهر مبلغ 50 ألف ريال سعودي.
- وأيضاً أن يكن الراتب الشهرى للزوج لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.
- وكذلك لا يتم قبول المتزوج من قبل ويجب أن تكون تلك المرة الأولي للزواج.
- ثم لا يجب أن يتجاوز مدة عقد الزواج عام كامل.
- وكذلك التسجيل متاح فقط للحاصلين على شهادة الثانوية العامة على اقل تقدير.
- وأيضاً تكون الأولوية للأيتام وأبناء الشهداء وللحالات الاجتماعية الأشد فقراً.
إطلاق المرحلة الثانية من سند الزواج
أمر الأمير محمد بن سلمان بصرف عطاء غير مشوط وغير مسترد بقيمة مالية تجاوزت ثلاثة ملايين ونص المليون ريال سعودي لاستهداف المواطنين الغير قادرين على الزواج بسبب ظروفه المالية أو أحد ذوي الاحتياجات أو من الأيتام علي مستوى كافة مناطق المملكة والذين تنطبق عليهم شروط دعم سند الزواج والتي تم ذكرها فى أعلى المقال.
كيفية التسجيل فى سند الزواج
- تسجيل الدخول إلي موقع سند محمد بن سلمان للزواج snad.org.sa.
- ثم يجب اختيار تبويب المبادر الخاصة بالدعم النقدي.
- وبعد ذلك كتابة البيانات بعد الاطلاع على شروط أهلية الشخص للحصول على دعم سند الزواج.
- ثم يتم إنشاء حساب للمواطن فى صفحة برنامج سند محمد بن سلمان.
- وأيضاً لصرف دعم سند مد ن سمان يجب عل المستفيد أن يتجاوز دورة الوعى المالي وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة تفيد بالموافقة على الطلب المقدم على رقم الجوال المسجل فى موقع سند الزواج.
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