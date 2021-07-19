نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل بأقل راتب 1900 ريال بالتقسيط المرن أستلم تمويل إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون كفيل لجميع العملاء في البنوك داخل أراضي السعودية يمنح تمويل إمكان الذي قد أمتاز بتوفير التمويل حتى خمسون ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج سواء أقل راتب في المملكة يبلغ فقط 1900 ريال سعودي ويمكن الموافقة على طلب التمويل بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة من خلال إمكان للتمويل الذي يمتاز بأن التمويل بأقساط شهرية ميسرة ومرنة لجميع العملاء سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم في السعودية ويمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لكل مستفيد من تمويل إمكان.

أهم شروط الموافقة على تمويل إمكان في السعودية

هناك بعض المطالب التي يطلبها إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث يعطى لكل العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة أفضل تمويل بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل سعودي يوافق على التمويل لذلك سوف نوضح الشروط والأحكام الميسرة لهم :

تمويل بدون موافقة الكفيل بشرط أن يكون المتقدم لطلب التمويل يحصل على راتب شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

العمر المتاح عند التقديم على طلب التمويل يبدأ من عشرون عاماً فأكثر من ذلك لدى تمويل إمكان.

متاح لكافة العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بشرط فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

القطاع الخاص كذلك متاح إيضاً لكافة العاملين فيه سواء كان معتمد أو غير معتمدة.

يشترط تمويل إمكان عدم وجود تعثر لدى سمه السعودي داخل أراضي المملكة.

فتح حساب بنكي جديد في مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على على برنامج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي