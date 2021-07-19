نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تمويل التورق لبنك الرياض .. مزايا وشروط منتج التورق الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تقديم تمويل التورق لبنك الرياض متضمناً مزايا التمويل الشخصي وشروطه الواجب التقيد بها للحصول على التمويل الجديد، كما يوفر بنك الرياض طريقة التقديم إلكترونيا أو من خلال الذهاب إلى أقرب مركز بالنسبة لك وطلب التمويل من أحد الموظفين في المركز، من جهته يحقق تمويل الأفراد بصيغة التورق تطلعات الراغبين بالحصول على التمويل حيث تم تصميم هذا المنتج لإتاحة الفرصة والحصول على السيولة النقدية للعملاء مع توفر هامش ربح منافس وبرامج تسديد ميسرة.

تفاصيل تمويل التورق لبنك الرياض للأفراد في المملكة

بالنسبة للمزايا فهي عديدة ومنها:

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

إمكانية تسديد الالتزامات القائمة في البنوك الأخرى

هامش ربح منافس

توفر برامج خاصة تتناسب مع كافة القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة أو قطاع المتقاعدين

التمويل يمكن أن يحصل عليه المتقاعد وحتى سن 72 سنه وفي حال تم تحويل الراتب لبنك الرياض فإنه يتم إلغاء الدين وإعفاء الوارثين إن حصلت وفاة المستفيد من التمويل.

ما هي معايير استحقاق تمويل بنك الرياض بصيغة التورق

تختلف شروط التمويل الشخصي من عميل لآخر تبعا لحاله العميل إن كان سعودي أو غير سعودي، وشروط التمويل للسعوديين هي موضحة كالآتي:

سن الشخص في حده الأدنى يتوجب أن يكون ثمانية عشر عام

راتب العميل 3,000 ريال سعودي على الأقل

لا يتوجب توفر مدة لخدمة العميل في وظيفته

يشترط إيداع معاش العميل في بنك الرياض عن طريق “سريع”

عن طريق “سريع” ملاحظة هامة: الشروط تختلف باختلاف القطاع الذي يعمل فيه الموظف السعودي ويمكن التعرف عليه بعد الدخول إلى موقع البنك والاطلاع على المزيد من التفاصيل.

كيفية الاطلاع على تفاصيل قرض التورق للأفراد وشروط الحصول عليه للمقيمين والمتقاعدين

لمن يريد التقديم على تمويل بنك الرياض بصيغة التورق يجب أولا تسجيل الدخول في موقع بنك الرياض ومن ثم النزول إلى أسفل الضغط على أيقونة كيف أتقدم بطلب، وفيما يلي معايير استحقاق تمويل بنك الرياض الشخصي للمقيمين والمتقاعدين: