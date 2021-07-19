نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون ضامن البنك السعودي للاستثمار أسهل إجراءات للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون ضامن البنك السعودي للاستثمار ضمن الحلول التمويلية العديدة بدون ضمانات وأسهل إجراءات ممكن حيث يعطي القرض موافقة فورية مع سرعة صرف المبلغ تشمل كل التسهيلات نساء ورجال ومتقاعدين من السعوديين والمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص، يضم البنك السعودي للاستثمار خدمات إلكترونية عديدة لخدمة كافة ساكني المملكة بمختلف القطاعات ويعد واحد من أكبر البنوك المحلية المعتمد بممارسة التمويل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ولذلك تكون كل المنتجات والبرامج التمويلية به “إسلامية” أي متوافقة مع أحكام وشروط الشريعة الإسلامية ومٌجازة من هيئة الرقابة الشرعية.

التمويل الشخصي البنك السعودي للاستثمار

يوفر البنك عدة قروض شخصية منها تمويل أرزاق وهو بصيغة التورق وآخر مرابحة الأسهم بمميزات عديدة تتضمن في النقاط على النحو التالي:-

تمويل شخصي بدون ضمانات يشمل السعوديين والمقيمين.

فترات السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل حتى 60 شهر.

قرض بدون كفيل ميسر لجميع القطاعات.

قرض يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي كحد أقصى.

الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من القرض القائم.

صرف مبلغ القرض في نفس اليوم في حالة إن اكتملت المستندات المطلوبة.

متاح قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية.

توفير بطاقة صراف ودفتر شيكات مجاني.

متاح قرض سيارة بدون كفيل.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط من نسبة التمويل بحيث لا تزيد عن 5000 كحد أعلى أو أيهما أقل.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضامن البنك السعودي للاستثمار

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة (للسعوديين).

للمقيمين لا يقل العمر عن 23 سنة حتى 60 للرجال والنساء.

مدة الخدمة في العمل للسعوديين هي شهر واحد للقطاع الحكومي وثلاثة أشهر للخاص، أما المقيمين هي عام واحد على الأقل.

فتح حساب راتب في البنك.

لا يقل الراتب عن 10000 ريال بالنسبة للوافدين.

يجب أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات المعتمدة لدى البنك.

كيفية طلب قرض شخصي بدون كفيل

تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني www.saib.com.sa واحضار كل الوثائق التي تشمل (بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول + خطاب تعريف بتفاصيل الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ التعيين في الوظيفة + خطاب تحويل الراتب + نموذج فتح حساب جاري + نموذج فتح محفظة استثمارية لدى شركة كابيتال للاستثمار).

لمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على رقم البنك السعودي للاستثمار 8001248000 علماً بأنه قد تختلف المتطلبات من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.