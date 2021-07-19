إنجاز عالمي كبير السعودية المركز الثاني عالميًا والأولى عربياً في الأمن السيبراني

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عمر شويل - جدة السعودية وإنجاز جديد ترفع به الرأس بإنجازاتها الكبيرة والعالمية انجاز جديد يضاف إلى المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني للسعودية، فقد قامت المملكة العربية السعودية بتحقيق إنجازًا عظيما في مجال الأمن السيبراني، بعد أن حصلت على المركز الثاني عالميًا وذلك من بين 193 دولة ، وقد تربعت علي عرش المرتبة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وذلك وفقًا لما اشارت به المؤشرات العالمية للأمن السيبراني.

وقد تصدرت الدول جميعا في المرتبة الأولى الولايات المتحدة القائمة برصيد 100 درجة، وقد جاءت بعدها المملكة العربية السعودية مشاركة هذا التصنيف مع المملكة المتحدة في المركز الثاني بـ 99.54 لكل منهما، وانه يصدر من خلال المؤشر العالمي للأمن السيبراني عن وكالة الأمم المتحدة والتي تتخصص في تكنولوجيا المعلومات وكذلك الاتصالات المعروفة بـ “الاتحاد الدولي للاتصالات”.

كيف قامت المملكة العربية السعودية بتحقيق هذا الإنجاز “الأمن السيبراني” عالميا؟

وأنه قد قفزت المملكة العربية السعودية عدد 11 مرتبة وذلك منذ عام 2018، وذلك في التصنيف الجديد الذي قد أشار الية المؤشر العالمي للأمن السيبراني، متخطيا بذلك أكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، فقد كان ترتيبها 46 عالميًا وذلك في نسخة المؤشر لعام 2017.

وقد اطلق على الأمن السيبراني أيضًا عدة اسماء تصنيفية مثال “أمن الحاسوب” أو “أمن المعلومات”، وهو يعد أحد أفرع من فروع التكنولوجيا يُعني بحماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي من أهم أهدافها الوصول إلى المعلومات ذو أهمية كبرى وكذلك المعلومات الحساسة أو تغييرها وكذلك إتلافها أو ابتزاز المستخدمين.

تميّز سعودي المركز الثاني عالميًا والأولى عربيا في مجال الأمن السيبراني

ومن الجدير بالذكر أن حجازي يجد من وجهة نظره أن المملكة العربية السعودية قد حققت نجاحات بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وقفزة هائلة و كبيرة في مجال الأمن السيبراني لفتت أنظار العديد من الدول وأصبحت حديثهم، مشيرا في ذلك إلى أنها قد أنشئت مركز وطني للأمن السيبراني، كما إنها قامت بتبني عدد من المجموعات من السياسات كبيرة جدًا، مثل: تصنيف البيانات، الحوسبة السحابية، وحماية البيانات، وكذلك إلى القوانين التي يتم تطبيقها.

وقد اشار استشاري تشريعات التحول الرقمي إلى أن المملكة العربية السعودية قد قامت بتبني عدد من المجموعات وفقا لمعايير دولية، وقد قاموا بتسخيرها وتجنيسها سعودية خالصة وذلك حتى تكون معيارًا وطنيًا كاملا يتم الأخذ به في المؤسسات المختلفة، وكذلك تمتلك السعودية ايضا مجموعة برامج ومبادرات للتدريب على موضوعات مختلفة في الأمن السيبراني بأعداد كبيرة جدًا من الموظفين والعاملين في هذا المجال.

أهمية الأمن السيبراني

كما أكد من خلال حديثه أن هناك أهمية كبرى لمجال الأمن السيبراني تشهد له العديد من المجالات، خاصة و أن جميع المنظمات الان وفي ظل التطور التكنولوجي والجهات سواء الحكومية منها أو الخاصة تعتمد اعتمادا كليا على خدمة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات سواء كان الشبكات أو نظم المعلومات المختلفة، ومن هذا المنطلق تلك واحدة من النقاط الأساسية والمهمة ، هو رفع كفاءة مستويات الشبكات، وكذلك تأمين البيانات الخاصة بالسادة المستخدمين، وايضا تأمين الدخول الغير المصرح به.