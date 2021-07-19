نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 حسب التوقيت المحلي في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 حسب التوقيت المحلي لجميع مدن المملكة حيث يفصلنا ساعات قليلة عن صلاة العيد، والمقرر أن تقام في المساجد مع إلزام المسلمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد 19 البلاء الذي أصاب البلاد منذ أكثر من عام ونصف، والذي تسبب في حرمان المسلمين خارج المملكة من أداء مناسك الحج والعمرة، بعد قرار الحكومة السعودية بمنع ما دون المتواجدين في المملكة من الحصول على تأشيرات الحج.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442

تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في كل مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، لذا يتوجب على كل شخص موجود بالمملكة مراعاة فروق التوقيت نظرا لبعد المسافات بين المدن والمناطق، لذا قمنا بتقديم جدول مبين فيه جميع أوقات الصلاة لكل المدن السعودية حيث يتم التسهيل على جمع مواطني ومقيمين المملكة، حيث يشهد الثلاثاء الموافق 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية وكل الدول العربية، لذا تجد عمليات البحث مستمرة منذ مساء وقفة عرفة عن مواعيد صلاة العيد.

وقت صلاة عيد الأضحى السعودية 1442

المدينة الساعة الظهران 5.19 القريات 6.00 القوقعية 5.43 ينبع 6.11

المدينة الساعة العلا 6.07 نجران 5.59 الطائف 6.17 تبوك 6.09

موعد صلاة العيد في الرياض 2021



تبدأ شعائر صلاة العيد في مدينة الرياض بالمملكة في تمام الساعة الخامسة وسته وثلاثون دقيقة 5.36، علي جانب اخر يبدأ المسلمين في هذه التوقيتات بالتكبيرات الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، حيث يمكنكم التعرف من خلال المقال السابق عن أسماء قنوات تكبيرات العيد.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة بالتكبيرات الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حسب التوقيت المحلي للمدينة في تمام الساعة السادسة وتسعة دقائق (6.09 دقيقة)، يمكنكم متابعة التكبيرات مباشر علي تردد قناة كنوز.

توقيت صلاة العيد في المدينة المنورة

يبدأ المسلمين في المدينة المنورة الاستعداد لصلاة العيد 1442 /2021 حسب التوقيت السعودي في تمام الساعة السادسة وخمسة 6.05 دقيقة، قد قمنا مسبقا بتوضيح ما يبحث عنه المسلمين في هذا الوقت ألا وهو اجمل أصوات التكبيرات.

موعد صلاة العيد في الدمام

صلاة عيد الأضحى في مدينة الدمام السعودية تبدأ في نفس توقيت مدينة مكة المكرمة الذي يشهده فيه صلاة العيد في تمام الساعة 6.09 دقيقة.

موعد صلاة عيد الاضحى جدة

يستقبل المواطنين والمقيمين في مدينة جدة بدء شعائر صلاة العيد في نفس توقيت مدينة ينبع في تمام الساعة السادسة واحداي عشر دقيقة 6.11 دقيقة.

قدمنا لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 حسب التوقيت المحلي لجميع مدن المملكة.