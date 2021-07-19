نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج حافز صعوبة الحصول علي عمل | بوابة طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حافز صعوبة الحصول علي عمل هو أحد البرامج التي تقدمها الدولة السعودية للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على عمل, يمكن لأي شخص التقدم للالتحاق بهذا البرنامج من أجل الحصول علي التدريب الذي يؤهلك لسوق العمل، وللحصول أيضاً علي دعم مالي من البرنامج حتي تجد عمل مناسب لك من خلال التدريب الذي سوف تتلقاه من البرنامج, ومن الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الذي يرغبون في الانضمام لهذا البرنامج والحصول علي الدعم المالي, كيفية التقدم للالتحاق ببرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل والحصول علي الدعم المالي.

شروط الالتحاق ببرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

برنامج حافز قد قام بوضع مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في الشخص الذي يريد الاستفادة من المساعدات المالية المقدمة من برنامج حافز للأشخاص الذين يجدون صعوبة في إيحاد عمال داخل المملكة العربية السعودية, حيث الشروط الموضعة من قبل برنامج حافز صعوبة إيحاد عمل هي.

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي المساعدة المالية سعودي أو سعودية الجنسية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وثلاثين عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً. يشترط علي المتقدم أن يكون قادر علي العمل ولا يجوز أن يكون لديه أي صعوبات في العمل. كما يشترط أن لا يكون الشخص المتقدم لا يعمل. لا يجب أن يكون مُسجل في أحد الدورات التدريبية الأخري. لا يملك أي نشاط تجاري خاص. لا يستطيع الطالب أن يتقدم للحصول علي الحافز. لا يستطيع من هم دخلهم أكثر من ألفين ريال سعودي الحصول على الدعم المالي المقدم من البرنامج. لا يمكن الحصول على الدعم المالي إذا كان يستحق المعاش التقاعدي. لا يقيم في أي من دور الرعاية الحكومية.

طريقة الحصول والتقديم علي الدعم المالي لحافز صعوبة الحصول على عمل

تسجيل الدخول علي البوابة الوطنية للعمل. النقر علي تسجيل جديد. إدخال البيانات المطلوبة والظاهرة في الصفحة. الضغط علي إنشاء حساب جديد. عند كتابة في الخطوة السابقة رقم الجوال سوف يقوم البنك بإرسال لك كود تقوم بإدخاله علي الموقع. قم باختيار التخصص الذي ترغب بالالتحاق به. الضغط على تسجيل.

مبالغ الدعم المالي لبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

من أول شهر إلي رابع شهر في التدريب تحصل على 1500 ريال.

الحصول علي 1250 ريال من الشهر الخامس إلي الشهر الثامن.

ومن الشهر التاسع حتي الثاني عشر يتم الحصول على 1000 ريال.

المخالفات التي تمنعك من الحصول علي الدعم المالي

هناك بعض من الأمور التي قمت بها لن تستطيع الحصول علي الدعم المالي المقدم من البرنامج.