نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احجز” سعر صك الأضحية فى السعودية 2021 /1442 ابدأ الحجز على موقع أضحية السعودي rcj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر صك الأضحية فى السعودية 2021 /1442 يتحدد وفق حجم ووزن الأضحية، ومع اقتراب موعد عيد الأضحي المبارك وفرت السلطات السعودية موقع إلكتروني لحجز أضحية عيد الأضحي على rcj.gov.sa أونلاين في ظل انتشار فيروس كورونا المنتشر في البلاد، فيكون حجز صك الأضحية إلكترونيًا الطريقة الآكثر أمان، فعقب صلاة عيد الأضحي يتم ذبح الأضاحي وتوزع على المسلمين والأحبة والفقراء والمساكين والمحتاجين حتى أواخر أيام عيد الأضحي المبارك، وبالتالي سعر صك الأضحية فى السعودية 2021 /1442 يشغل أذهان الكثيرون في المملكة العربية السعودية باحثين عن رابط حجز أضحية عيد الأضحي إلكترونيًا.

سعر صك الأضحية فى السعودية 2021 /1442

يحتلف سعر صك الأضحية في السعودية 2021/1442 فهى ليس لها سعر ثبات نتيجة لاختلاف نوع الأضحية وكذلك حجمها وعمرها وغيرها من الأمور التى تحدد أنواع الأضاحي لاسيما الأوزان والتى تكون المعيار الرئيسي، ويمكن مطالعة جدول أسعار الأضاحي في السعودية كمتوسط على النحو الآتي:

سعر الخروف الروماني 1080 ريال سعودي

سعر الخروف السواكني 1150 ريال سعودي

سعر الخروف الأسترالي 1200 ريال سعودي

سعر الخروف النعيمي 1490 ريال سعودي.

سعر الخروف البربري 855 ريال سعودي.

عجول حسلان بلدي بين 3800 إلى 4200 ريال سعودي.

عجول ألماني صغيرة وفقاً لوزنها من 4000 إلى 5500 ريال سعودي.

أسعار الإبل في السعودية من 3400 إلى 6000 بحسب العمر والوزن والحالة الصحية.

أسعار الحصبة 855 ريال سعودي.

سعر الأحجام الكبيرة مابين 1700 ريال إلى 2000 ريال.

الأحجام المتوسطة من 1400 وصولاً إلى 1600 ريال.

الأحجام الصغيرة تبدأ سعرها من 1200 ريال.

طريقة حجز أضحية العيد

وفرت السلطات السعودية طريقة حجز أضحية العيد على موقع أضحية السعودي بما يضمن حجز الأضاحي بسهولة وتجنب الزحام بالطرق التقليدية، ويمكن اتباع الخطوات الآتية لحجز أضحية العيد إلكترونيًا .

أدخل على موقع أضحية السعودي احجزموعد جديد. حدد عدد الأضاحي. اختر التاريخ. حدد المسلخ. استعراض المواعيد المتاحة. اختر المواعيد المناسبة لذبح الأضحية. سجل بياناتك الشخصية “الاسم كامل، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال”. اضغط على التالي. أكد الحجز. ادفع إلكترونياً. احضر في الموعد المحدد لاستلام الأضحية.

جدير بالذكر أن سعر صك الأضحية فى السعودية 2021 /1442 يدفع إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطنين شراء الأضحية، في إطار منظومة التحول الرقمي.

مشروعية الأضحية في القرآن الكريم

لقوله تعالى: “إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ” [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في “تفسيره” (20/ 218): “أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ”، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

أيضا في السنة المحمدية ما يثب مشروعية الأضحية، إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: “ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأُضْحِيَّة.