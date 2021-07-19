نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442| الشروط والحد المانع وحالات الوقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وافقت حكومة المملكة العربية السعودية، على نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442هـ، الذي يوفر الدعم لفئات المجتمع السعودي، وذلك في جلسته التي انعقدت في 17 نوفمبر 2020م، فيما كان ذلك بعد مناقشة طويلة للمشروع وإدخال التعديلات عليه من مجلس الشورى، على أن تضع وزارة الموارد البشرية والتتمية الاجتماعية خطة لتطبيق هذا النظام، ليصل معاش الضمان إلى مستحقيه الذي يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن سعودي، بعد معالجة القصور في النظام القديم، كما يهدف النظام الجديد إلى اكتشاف القدرات الإنتاجية للمستفيدين ليصبحوا منتجين في المجتمع بدلًا من أن يكونوا عبئًا على الدولة.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442

ووفقًا لمجلس الوزراء السعودي، فإن شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020م، التي يستفيد منها المستحقون لمعاش الضمان، تأتي على النحو التالي:

الإقامة بشكل دائم في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، عدا الأجنبية المتزوجة من سعودي، والأرملة الأجنبية المطلقة ولديها أطفال سعوديون.

تقديم دليل على الإعاقة.

دخل الأسرة لا بد من أن يكون أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب.

توفير دليل على زواج المرأة الأجنبية بوثيقة رسمية.

لا بد من أن يستوفي المتقدم معايير حيازة الثروة.

استيفاء متطلبات الوزارة بشأن الصحة والتعليم والتأهيل.

دليل على إقامة الأطفال في المملكة مع إقامة سارية الصلاحية.

يمكن لذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والحاملين لبطاقة التنقل، الاستفادة من الضمان.

توفير تصريح إقامة للمرأة ساري الصلاحية.

تقديم دليل على الحالة الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين والمتزوجين

أما بالنسبة لشروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين والمتزوجين، فقد كشفت عنه مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، إذ جاءت على النحو التالي:

ليس لديه سجلات تجارية.

لا بُد من أن يكون طالب المعاش الضماني سعودي الجنسية.

ليس له ملكية خاصة تُدرّ ربحًا.

الإقامة الدائمة في المملكة.

عمر المتقدم لمعاش المتقاعدين

لا يقل عن 60 سنة.

لا يوجد مصدر للدخل، وغير قادر على العمل.

بالنسبة للمتزوجين، لا يمتلك الزوجان دخل كافٍ.

أن تكون الأرملة متزوجة من سعودي.

الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

فيما يتعلق بالحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، فإنه يأتي وفق الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد الأقصى للدخل شخص واحد 2001 ريال سعودي شخصان 2570 ريالا سعوديا ثلاثة أشخاص 3140 ريالا سعوديا أربعة أشخاص 3710 ريالات سعودي خمسة أشخاص 4280 ريالا سعوديا ستة أشخاص 4840 ريالا سعوديا سبعة أشخاص 5420 ريالا سعوديا

حالات وقف معاش الضمان في النظام الجديد 1442

ونص النظام الجديد للضمان الاجتماعي، على عدد من الحالات التي لا تستحق الصرف والدعم، وهي على النحو التالي: