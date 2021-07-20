نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد في السعودية || توقيت صلاة العيد بمدن المملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد في السعودية، حيث يبحث العديد من المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية عن الموعد الخاص بأداء صلاة العيد وكذلك معرفة الأماكن الخاصة بأداء الصلاة داخل المدينة بالمملكة العربية السعودية، ويتم البحث بصفة مستمرة خلال هذه اللحظات وذلك بعد أن أعلنت اللجنة العليا النتيجة الخاصة بتحري رؤية هلال ذي القعدة، وثبوت أن يوم وقفة عرفة هو يوم الاثنين 19 يوليو، وأن أول أيام العيد هو يوم الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر والذي يوافق يوم 10 ذي الحجة 1442، وحتي تتم تغطية المواعيد الخاصة بالصلاة في كل مدن المملكة، فسوف نوفر لكم موعد صلاة العيد في السعودية في عدد من مدن المملكة في التفاصيل القادمة.

موعد صلاة العيد في السعودية

توقيت وموعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية يختلف أداؤها من مدينة الي مدينة أخري، وإن كان هذا الاختلاف ليس كبيراً بل ما هو إلا بضع دقائق عن كل محافظة والأخري، وفيما يلي بالتفصيل موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية في بعض من مدن المملكة:

موعد صلاة العيد في مدينة الرياض: 5:36 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مدينة مكة المكرمة: 6:09 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في المدينة المنورة: 6:05 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مدينة تبوك: 6:09 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الدمام: 6:05 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مدينة الطائف:6:17 صباحًا.

أداء صلاة العيد في مدينة نجران: 5:59 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في مدينة العلا: 6:07 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في مدينة جدة: 6:11 صباحًا.

أداء صلاة العيد في مدينة ينبع: 6:11 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في مدينة القويعية: 5:43 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في مدينة الظهران: 5:19 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في مدينة القريات: 6:00 صباحا.

وتعد هذه المواعيد هي المواعيد الرسمية التي تم تحديدها علي أن يتم أداء صلاة العيد الأضحى المبارك في السعودية بمساجد كل مدينة على حده، وتؤدي صلاة العيد مع بداية شروق الشمس، مع التذكير أن لكل مدينة موعد مختلف عن الأخر طبقاً للتوقيتات التي تم تحديدها لجميع المدن أعلاه، هذا وتستقبل الأمة الإسلامية أيام عيد الأضحى وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة، وقيام كل شخص بذبح الأضحية الخاصة به، وتلقي التهنئة من الأقارب والأصدقاء، وعبر موقع ثقفني نقدم التهنئة لجميع الأمة الإسلامية ونتمنى الخير والسعادة للجميع.