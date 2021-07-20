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عمر شويل - جدة رابط التسجيل الإلكتروني في ضريبة التصرفات العقارية بالسعودية، حيث تعد ضريبة التصرفات العقارية هي أحد الضرائب التي يتم فرضها على كل تصرف عقاري يقوم به كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان هذا التصرف خاص بنقل ملكية عقار من شخص الي شخص أخر أو لغرض الحيازة، بالإضافة الي إجراءات حصر العقود التي يكون لها هدف واضح وهو نقل حق الانتفاع أو الحصول علي إجارة لفترات زمنية طويلة مثل عمليات البيع أو الهبة والمقايضة وإجراءات نقل الحصص الخاصة بالشركات العقارية داخل المملكة، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل الإلكتروني في ضريبة التصرفات العقارية بالسعودية.

شروط التسجيل الإلكتروني في ضريبة التصرفات العقارية

حتي يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية القيام بتسجيل العقار الخاص بهم بضريبة التصرفات العقارية قبل إجراءات الإفراغ العقاري أو قبل توثيق العقد؛ ومن خلال هذه الخدمة الإلكترونية يستطيع المواطن معرفة مدى خضوع العقار للضريبة، بالإضافة الي سهولة استخراج فاتورة دفع تخص مبلغ الضريبة الذي يجب استحقاقه، وقد تم توفير خدمة التسجيل الإلكتروني في ضريبة التصرفات العقارية لكل من من الأفراد، وكافة الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات، بالإضافة الي جميع البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية.

وحتي يتم أداء هذه الخدمة يجب توافر التالي (البيانات الخاصة بالبائع والبيانات الخاصة بالصك أو بيانات العقود، يجب توافر تحديد خاص لنوع التصرف العقاري الخاص بكل شخص، يجب توافر موافقة خاصة من جانب كل شخص و كل هيئة علي كافة الشروط الضريبية، علاوة علي ذلك يجب تحديد الغرض من العقار سواء كان بغرض البيع أو بغرض الهبة أو أي نوع أخر).

خطوات التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية

قد وضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أن هناك عدد خطوات يجب القيام بها حتي يتم قبول التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية والتي تتم كالتالي: