نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف 1443 بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف تُعتبر من الشروط التي لا بُد من الإلمام بها لأي شخص يرغب في تقديم طلب الحصول على هذا القرض، لكي يكون على ثقة من أن هذا الطلب سوف يكون مقبولًا ويتم الموافقة على الحصول عليه من البنك، ومن هذا المنطلق ؛ فإن هذه المقالة سوف تستعرض بالتفصيل أهم شروط قرض الزواج من بنك التسليف والتنمية بالتفصيل.

ما هو تمويل الزواج 1443

في مبادرة مُقدمة من بنك التنمية الاجتماعية والتسليف والادخار داخل المملكة العربية السُّعُودية ؛ تم توفير خدمة تمويل الزواج للشباب من أجل مساعدتهم على إتمام زواجهم ، وهي خدمة وطنية مُقدمة إلى أي من أبناء المملكة العربية السُّعُودية ممن قد قاموا بـِ إبرام عقد الزواج فعليًا وممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الحصول على هذا القرض.

شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف

لقد تم توضيح أهم الشروط التي لا بُد من توافرها في المواطن لكي يتم قَبُول قرض طلب الزواج خاصته وهي الموضحة فيما يلي:

يجب ألّا يزيد عمر الزوج عن (70) عامًا، وألّا يزيد عمر الضامن أو الكفيل عن (55) عامًا.

يجب تقديم ما يُثبت أن قيمة الدخل الشهري لطالب القرض لا تزيد عن 12500 ريال سعودي.

لا بُد أن يكون هذا الزواج للمرة الأولى وليس الزواج الثاني، ويتم التنازل عن هذا الشرط في حالة الرجال الأرامل، وفي حالة فسخ عقد الزواج قبل إتمام الزواج من الزوجة الأولى.

القرض مُقدم للمواطن السعودي الجنسية فقط، وبالنسبة للزوجة لا بُد أن تكون سُعُودية أو من حاملات جنسية أي من دول الخليج، وفي حالة كان زوجة أجنبية لا بًد من موافقة الجهة المختصة على الزواج أولًا.

تقديم عقد الزواج الرسمي ، ولا بُد أن يكون مصدق من المحكمة ، وألا يكون قد مر على تاريخ العقد عند تقديم طلب القرض أكثر من 24 شهرًا.

يُذكر أن تاريخ احتساب عقد الزواج يكون بالتقويم الهجري وليس الميلادي.

كم مبلغ قرض الزواج 1443

تختلف قيمة التمويل في قرض الزواج المقدم من بنك التسليف بعد استيفاء الشروط السابقة وفقًا للمرحلة العمرية للمقترض، وذلك على النحو التالي: