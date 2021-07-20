نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل راتب عبر تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة 30,000 ريال سعودي هو المبلغ التمويلي المسموح بيه عند طلب التمويل من برنامج تسهيل للتمويل في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً وهو من أفضل التمويلات الميسرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية حيث يعطى التمويل للمواطن السعودي أو المقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل تبدأ من أربعة وعشرون شهراً ويصل إلى ستون شهراً في السعودية ويسمح بالتقديم على القرض عن طريق رابط الحصول على أسرع تمويل شخصي نقدي بدون تحويل الراتب أو بدون كفيل وذلك عبر موقع برنامج تسهيل للتمويل التابع إلى الشركة المتحدة للخدمات المالية داخل أراضي السعودية.

الشروط الأساسية المطلوبة للموافقة على قرض تسهيل للتمويل

قرض تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية من أهم القروض التي توفرها الشركة المتحدة للخدمات المالية في المملكة لجميع السعوديين والمقيمين معاً ولكن لن يتم الموافقة على طلب التمويل إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل :

يشترط أن يكون المتقدم أيضاً يمتلك دخل شهري لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي للموافقة على قرض تسهيل للتمويل بالمملكة.

يجب كذلك أن يكون عمر المتقدم يبدأ من 25 عام وربما يصل إلى 60 عام.

يمنح بالتقديم أيضاً كل من يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بشرط توفير فترة خدمة عمل لا يقل عن ثلاثة أشهر.

القطاع العسكري أيضاً يجب أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري لا يقل عن 10 ألف ريال سعودي والعمر المطلوب من 25 سنة حتى 50 سنة.

المميزات التي يقدمها قرض تسهيل للتمويل بالمملكة