نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل قسط تمويلك بمبالغ مالية كبيرة الأقساط شهرية مجدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون كفيل قسط تمويلك بمبالغ مالية كبيرة أحد الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة ، حيث توفر الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد ، كما يمكن للعميل الاستفادة من خيارات عديدة للسداد وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة لسداد مبلغ التمويل ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل، وبما يتماشى مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أوائل شركات التمويل التي أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية ، وبتسهيلات عديدة ومبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات العملاء.

بدون كفيل قسط تمويلك من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل فورى بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام أو أي سلعة تأجيرية حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما توفر الشركة التمويل بخيارات للسداد ميسرة ومجدولة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل شركة مرابحة مرنة للأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. مبالغ التمويل من شركة مرابحة مرنة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. توفر شركة مرابحة مرنة هذا المنتج بدفعات ميسرة. لا يحتاج العميل إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من المنتج. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل إلي 60 شهر ، وذلك بما يتماشى مع الراتب الشهري للعميل. تتيح شركة مرابحة مرنة الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة للاستفادة من هذا التمويل. توفر الشركة للعملاء فرصة شراء السيارة من جميع الوكالات والمعارض. يمكن للمواطنين المقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا التمويل بشروط ميسرة

شروط الاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بدون كفيل