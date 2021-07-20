14629 ألف رأس من الأنعام ترد لمدينة الأنعام ببريدة أمس

دوت الخليج – واس بلغ عدد الأضاحي الواردة لمدينة الأنعام بمدينة بريدة أمس 14629 ألف رأس من الأنعام .

حيث بلغ عدد الاضاحي الواردة من نوع النجدي 4371 و بلغ النعيمي 6775 بينما بلغ عدد الساكني 1300 ، والبربري 592 والحري 1591.

يذكر أن أمانة منطقة القصيم تصدر يومياً مؤشرا لأسعار الأضاحي ضمن أنشطة مهرجان أضحيتي المتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، والذي تنظمه بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة.

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