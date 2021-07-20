الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

دوت الخليج – القاهرة أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى الأسواق بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، إن هذا التفجير الإرهابي لا ينبغي أن يقوض الجهود التي تبذلها العراق في سبيل التصدي للإرهاب والسلاح المنفلت غير الخاصع لسيطرة الدولة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال هي محاولات لهز هيبة الدولة العراقية في توقيت مهم يرتبط بالأعداد للاستحقاق الانتخابي في أكتوبر القادم.

وأكدت الجامعة العربية دعمها وتضامنها الكامل مع العراق في كافة الجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .

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