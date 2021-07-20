الصين تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دوت الخليج – وكالات قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج . ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 92342 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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