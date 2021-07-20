تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات مجانًا.. قرار عاجل من خادم الحرمين!

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عمر شويل - جدة تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات مجانًا، انسجامًا وتفهمًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا ، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهًا ملكيًا كريمًا إلى وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات.

وجاء في توجيهات جلالة الملك السعودي بالسماح بتمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات على اختلاف أنواعها لبعض الفئات، جراء جائحة فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات استثنائية على مختلف دول العالم منذ بدء تفشي وباء كوفيد- 19 واعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية كـ وباء العالمي في مطلع العام الماضي.

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات .. توجيه ملكي عاجل

كما أسلفنا، أصدر جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، توجيهًا ملكيًا كريمًا إلى المديرية العامة للجوازات، يقضي بالسماح بـ تمديد صلاحية الإقامات للوافدين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

ويقضي التوجيه الملكي أيضًا، بالموافق على تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وكذلك تأشيرات الخروج والعودة، بشكلٍ آلي، ودون دفع أي رسوم أو مقابل مادي.

ويمتد العمل بموجب التوجيه الملكي السعودي، حتى يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 م الموافق لـ 23 محرم 1443 هـ.

وكما أوردنا، فالقرار الصادر عن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ، يأتي في إطار الجهود التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية، في التعامل مع التبعات والآثار المترتبة على جائحة Covid- 19 العالمية، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن بالأساس سلامة المقيمين والمواطنين على سواء، كما تسهم بشكلٍ أو بآخر في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية.

تفاصيل القرار

من جانبها، أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية ، توضيحًا للتوجيه الملكي، بشأن تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات ، مفاده أن إجراء التمديد سيتم بشكلٍ آلي، وبالتعاون المباشر مع مركز المعلومات الوطني، على ألا يحتاج ذلك إلى مراجعة المقار المختلفة لإدارة الجوازات.

وجاء منطوق أو نص القرار أو التوجيه الملكي في بندين على النحو التالي:

يتم تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة، بالنسبة لعموم المقيمين في الوقت الحالي والمتواجدين خارج المملكة العربية السعودية، والتي تم تعليق القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا فيها، على أن تمتد إلى تاريخ الثالث والعشرين من شهر محرم من عام 1443 هـ، الموافق للحادي والثلاثين من أغسطس من العام الجاري 2021 م. تُمدد صلاحية تأشيرات الزيارة، بالنسبة للزائرين المتواجدين حاليًا خارج بلاد الحرمين، من الدول التي تم التعليق القدوم منها بسبب تفشي عدوى كورونا، وذلك حتى تاريخ 23 محرم 1443 هـ الموافق لـ 31 أغسطس 2021 م.

الدول المعلق دخولها إلى السعودية

وفق ما صدر عن وزارة الداخلية السعودية في فبراير الماضي، بشأن الدول المعلق دخول مواطنيها أو الوافدين منها إلى المملكة، فهي تشمل 20 دولة.

ولاحقًا تم تقليص عدد الدول المعلق الدخول منها إلى بلاد الحرمين إلى 13 دولة فقط، وهم: الأرجنتين، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، تركيا، جنوب إفريقيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، وأفغانستان.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على قرار خادم الحرمين الشريفين، بـ تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات للزيارة والخروج والعودة، للمتواجدين خارج المملكة العربية السعودية حاليًا، للدول المعلق دخولها إلى المملكة بسبب ظروف جائحة كورونا، والتي تبلغ حاليًا 13 دولة، وذلك لمدة شهر و11 يومًا تقريبًا.