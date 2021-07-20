نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المؤسسات بنك الإنماء | تمويل 3 مليون ريال سعودي بنك الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل المؤسسي مصرف الإنماء هو التمويل الذي يهتم بقطاع المشاريع الصغيرة وكذلك المشاريع الصغيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر تمويل المؤسسات بنك الإنماء أحد أهم الخدمات التي يقوم البنك بتقديمها للعملاء، وذلك حرصاً من بنك الانماء على المساهمة في النهوض بالقطاع التمويلي للشباب وتذليل العقبات التي قد تعيق التنمية في مجال الاستثمار بالمملكة، وأيضاً من أجل دعم رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

أنوع تمويل المؤسسات الصغيرة

سعى مصرف الإنماء منذ نشأته إلى تحقيق رؤيته في أن يكون الشريك المالي المفضل لجميع شركائه ، سواء كانوا أفراداً أو شركات ، من خلال تقديم منتجات وخدمات مميزة ومبتكرة بطريقة ونهج متوافقين مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وحرص البنك على التواجد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال شبكة للفروع وأجهزة الصراف الآلي الأخرى.

وبذلك قدم البنك أنواع لتمويل المؤسسات، وهي:

أولاً تمويل المرابحة بالسلة وهو بيع مؤجل.

ثانياً تمويل الضمان البنكي.

ثالثاً تمويل الائتمان المستندي.

مدة التمويل تصل إلى سبع سنوات ، حسب حالة العميل وفترة السداد، وذلك لأن البنك يعمل على تسهيل كافة الخدمات التي يقدمها، لتشجيع العملاء على المُضي قُدماً وإنشاء مشاريعهم وشركاتهم الخاصة.

كما تقدم شركة عبداللطيف جميل تمويل المشاريع الصغيرة بشروط مُيسرة للشباب.

شروط تمويل المؤسسات بنك الإنماء

وقد وضع بنك الإنماء بعض الشروط التي من خلال استكمالها يمكن لأي عميل من التقديم والحصول على تمويل 3 مليون ريال سعودي، هلى فترة سداد مناسبة للطرفين، والشروط هي:

أن توجد خدمة نقاط البيع لدى مصرف الإنماء أو مع بعض البنوك الأخرى ، لمدة لا تقل عن 12 شهرًا ، بإجمالي تدفقات نقدية لا تقل عن 2 مليون ريال سعودي.

يجب ألا يكون هناك أي مؤشرات سلبية تتعلق بالمنشأة أو ممتلكاتها في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.

يتم عرض نقاط البيع حصريًا مع مصرف الإنماء.

وقد بلغ الحد الأدنى للتمويل 500 ألف ريال سعودي، بينما يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 3 مليون ريال سعودي.

كما يمكنك التعرف على تمويل ال 500 ألف ريال من البنك العربي، ومعرفة شروط التقديم على التمويل.

ما هي فترة السداد الخاصة بالتمويل

يمكنك سداد تمويل الشركات من مصرف الإنماء بطرق مختلفة حيث يعتمد ذلك على طبيعة التمويل وكذلك النشاط الذي يتم تمويله، هذا لفترات سداد متعددة تصل إلى (شهر – ربع سنة – نصف سنة – سنة).

أما بالنسبة للأسعار والرسوم المتعلقة بالتمويل فإنها تعتمد على:

أنها تختلف حسب الجدارة الائتمانية.

وكذلك علاقة الشريك بالبنك.

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة بتمويل المؤسسات بنك الإنماء كما أوضحنا شروط التقديم على التمويل والحصول على 3 مليون ريال سعودي لتمويل المؤسسة الصغيرة أو المشروع الذي تود إنشاءه.