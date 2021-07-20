تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر بوابة أبشر أفراد 1443

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عمر شويل - جدة تفعيل رخصة القيادة الرقمية من أفضل الخدمات التي وفرتها إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية والأكثر تطورًا حيث أن الإدارة قامت باستبدال الرخص الورقية بالرخص الرقمية الجديدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ولكن يتم إصدارها فقط لمن قام بإجراءات تعليم القيادة ولذا يقبل الأفراد على معرفة ما هي الرخصة الرقمية وكذلك كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفعيل رخصة القيادة الرقمية.

تفعيل رخصة القيادة الرقمية

يمكن تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال أكثر من طريقة تم وضعها من قبل إدارة المرور السعودية فيمكن للمواطنين والمقيمين تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال أبشر، على أن يتم استخدام هذه الرخصة كبديل للرخص المتعارف عليها بالمملكة ويتم السماح باستخدامها عبر الجوال في حالة عدم توافر الأصل مع المواطن أو المقيم، ويتم تفعيل الرخصة في المرور السعودي من خلال الطرق التالية:

آلية تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر

يتعين على المستخدم أن يكون لديه حساب على منصة أبشر أفراد ومن ثم يتم إتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتوجه بعد ذلك المستخدم إلى خدماتي.

يقوم بالنقر على كلمة إدارة الهوية الرقمية، ومنها يتم اختيار رخصة القيادة.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية والموجود بأسفل الصفحة ليتم تفعيل الرخصة بنجاح ويمكن استخدامها بكل سهولة.

مميزات رخصة القيادة الرقمية

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها المستخدم جراء استخدامه رخصة القيادة الرقمية وهي: