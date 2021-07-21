نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم إمكان للتمويل الراجحي وكيفية تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم إمكان للتمويل أحد أهم الطرق التي يمكن اللجوء إليها في حالة تقديم طلب قرض إمكان الراجحي المميز، والذي يعتبر من أهم الحلول التمويلية المتوفرة داخل المملكة، وخصوصًا في الآونة الأخيرة بعد إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الأسعار، ولهذا يضطر الكثير إلى جهات التمويل منها البنوك السعودية وشركات التمويل، ويمكن تسجيل دخول إمكان من أجل طلب التمويل، لهذا سنقدم طريقة التواصل مع شركة إمكان للتمويل الراجحي من خلال رقم إمكان للتمويل المجاني 2021.

رقم إمكان للتمويل

رقم شركة إمكان المجاني هو الرقم الذي خصصته الشركة لاستقبال طلبات التمويل واستقبال الشكاوى والاستفسارات من المستفيدين أو الذين يرغبون في معرفة كافة التفاصيل عن الشركة وعن الضمانات المطلوبة والأوراق والمستندات، فيمكن الاتصال على رقم 920011038 للطلب.

تسجيل دخول إمكان للتمويل

وهناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكن التعرف على معلومات عن شركة إمكان للتمويل وهي تسجيل الدخول الإلكتروني، فعند دخولك إلى رابط موقع شركة إمكان ستقوم بالاطلاع على جميع الخدمات، ومن بينها القوائم المالية التي يعرضها الموقع ويمكن استخدام حاسبة التمويل أو الدخول إلى صفحة تواصل معنا إلكترونيًا ومعرفة أنواع التمويل المختلفة وغيرها من الخدمات ولمعرفة المزيد من التفاصيل أو الاستفسارات والمقترحات، فيمكن التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني للشركة: [email protected] .

حاسبة تمويل إمكان الإلكترونية

من خلال الموقع الإلكتروني لشركة إمكان يمكن معرفة قيمة التمويل الذي سيصرف لك في حالة الموافقة على الشروط والأحكام، ويمكن استخدام الحاسبة من خلال الخطوات التالية فقط:

زيارة موقع شركة إمكان السعودية.

الدخول إلى حاسبة تمويل إمكان.

هناك حلين من الحلول التمويلية أمامك، فأحدها هو التمويل الميسر والآخر هو التمويل الإضافي.

بعد أن تقوم باختيار أحد الحلول قم بإدخال القيمة التمويلية بالعملة السعودية فقط.

واختر الفترة التي ستقوم بسداد قيمة التمويل فيها بدءً من عام وحتى عامين.

بعدها حتى يتم حساب قيمة التمويل انقر على خيار مبلغ التمويل.

سيقوم النظام بحساب قيمة التمويل وطرح قيمة المبلغ المطلوب سداده كل شهر بعد استيفاء الشروط وقبول طلب التمويل من شركة إمكان للتمويل.