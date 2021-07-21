نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جميع المشتريات بأقل راتب شهري مع تمويل إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جميع المشتريات من خلال الحصول على تمويل المشتريات لدى إمكان للتمويل حيث تقدم شركة إمكان للتمويل منتجات تمويلية جديدة بشروط ميسرة لكي تتوافق مع متطلبات العملاء فمن خلال تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل يتمكن المتقدم من تقسيط جميع مشترياته وأيضاً دون الحاجة إلى ضامن ولا تحويل للراتب وهذا التمويل متوفر سواء للعملاء السعوديين والغير سعوديين.

تقسيط المشتريات مع تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

تمويل المشتريات من شركة إمكان للتمويل هو منتج تمويلي يستطيع من خلاله المتقدم تقسيط المشتريات بكل سهوله وبأقل وقت ممكن وأيضاً يتميز هذا التمويل بالآتي:

العميل المتقدم بطلب تمويل المشتريات من إمكان يتمكن من سداد قيمة التمويل بالتقسيط وربما يصل إلى24 شهر.

تمويل المشتريات بالتقسيط لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

يتميز تمويل المشتريات بأن قيمة التمويل تبدأ من 1500 ريال سعودي وتصل حتى 20000 ريال للمواطن السعودي.

يبدأ قيمة تمويل المشتريات من 1500 ريال سعودي وربما يصل إلى 10000 ريال للعميل المقيم بالسعودية.

قرض المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل لا يشترط اعتماد جهة العمل.

70 % هى نسبة الاستقطاع التى يتم استقطاعها من العميل.

طريقة الحصول على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

هناك طريقة بسيطة جدا من أجل الحصول على تمويل المشتريات لدى إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن خلال خطوات بسيطة جدا يستطيع المواطن السعودي وأيضاً العميل المقيم طلب تمويل المشتريات وهو ما سوف نتعرف عليه الآن :

يتم التسجيل في الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل بالمملكة.

ثم يتم تأكيد رقم الهاتف.

يتم تحديد قيمة المشتريات التى يرغب في شرائها.

تأتى بعد ذلك مرحلة إدخال البيانات المطلوبة للحصول على تمويل المشتريات.

عندما يحصل العميل المتقدم على الموافقة السريعة يتم اظهار المبلغ المستحق وأيضا قيمة الأقساط.

ثم يتم التوقيع على العقد إلكترونيا

شروط تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

هناك عدد بسيط من الطلبات التي يجب أن تتوافر في طالب الحصول على تمويل المشتريات :