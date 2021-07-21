طريقة توثيق البصمة في نظام أبشر 2021 عن طريق الجوال

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عمر شويل - جدة طريقة توثيق البصمة في نظام أبشر 2021 عبر موقع ابشر للخدمات السعودية والذي يقدم الكثير من الخدمات السعودية للمقيمين والوافدين الجدد إلي الأراضي الحجازية ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تفعيل البصمة أبشر عن طريق الجوال وهي من اهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تطبيقها بقرار من وزارة الداخلية السعودية والتي يتم طلبها في الكثير من الخدمات والمعاملات الورقية والإلكترونية كما تيسر الحكومة السعودية هذه الخدمة للحد من تضيع الوقت والجهد في الذهاب إلى مقرات الجوازات أو مكاتب العمل المختلفة.

طريقة توثيق البصمة في نظام أبشر

دشنت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية قرار تفعيل خطوات توثيق البصمة عن طريق أبشر وهي وضع بصمة المواطنين أو المقيمين داخل المملكة السعودية علي جهاز إلكتروني لمسح بصمة الفرد ووضع جميع بياناته وصورة شخصية له في دليل البصمة الخاصة به كما يتطلب منه في الكثير من الخدمات وضع بصمتة الإلكترونية وهي من ضمن تعليمات الأمن العام ووزارة الداخلية السعودية وهي من ضمن أليات تحقيق رؤية المملكة 2030.

خطوات توثيق البصمة عن طريق أبشر

يذكر انه بخطوات تحديث البصمة عن طريق أبشر يتم أخذ صورة حية شخصية للمتقدم سواء كان مواطن سعودي أو مقيم داخل السعودية بداعي العمل أو غيرة حتي يتمكن من إنهاء كافة المعاملات الحكومية الإلكترونية بها والتي تقتضي بضرورة تفعيل البصمة في كافة الخدمات الإلكترونية واليكم الآن الخطوات :

تسجيل الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية للخدمات الإلكترونية . ومنها نقوم بالذهاب إلي قسم الجوازات السعودية. نقوم باختيار الاستعلام العام عن البصمة. ثم نضغط علي خدمات إلكترونية متكاملة للأفراد ابشر. سوف تظهر لنا صفحة يتم تسجيل الدخول بوابة ابشر الإلكترونية . نقوم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكتابة رقم المرور الخاص بك. ثم نضغط علي زر تسجيل الدخول.

وسوف تظهر صفحة أمامنا بها جميع بيانات البصمة الخاصة بك وطريقة تفعيلها برقم الهوية أو رقم الإقامة في حاله انك مسجل في خدمة توثيق البصمة الإلكترونية أما في حاله عدم تسجيلك في خدمة توثيق البصمة سوف يظهر علي الشاشة أن بصمتك غير محدثة وعليك تسجيلها من جديد.

تفعيل البصمة أبشر عن طريق الجوال

إليكم الآن رابط طريقة توثيق البصمة في نظام أبشر 2021 عبر موقع ابشر الجوازات السعودية التابع لوزارة الداخلية فبعد الضغط علي الرابط السابق يتم اتباع الخطوات المدرجة في اعلي المقال وكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة وسليمة للاستفادة من الخدمة التي تقدمها بوابة نظام ابشر الإلكتروني لخدمة المواطنين والمقيمين والوافدين الجدد.