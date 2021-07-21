نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط وبأقل راتب 1900 ريال مع أسرع تمويل ميسر بدون كفيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالتقسيط وبأقل راتب 1900 ريال سعودي أحصل الآن على أسرع تمويل لا يحتاج إلى كفيل وكذلك لا يحتاج إلى تحويل الراتب كل ذلك وأكثر من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل التمويل وطريقة الحصول عليه كذلك معرفة أهم المزايا تلك التمويل.
بالتقسيط وبأقل راتب 1900 ريال لدى تمويل شركة إمكان
الآن بالتقسيط الميسر وبأقل راتب شهري 1900 ريال سعودي أحصل على قرض سريع وفوري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهذا القرض متاح للعملاء السعوديين وأيضاً العملاء المقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية ويحتاج هذا التمويل السريع لمجموعة من المتطلبات الأساسية وهي:
- على العملاء سواء السعوديين والمقيمين تقديم كشف حساب بنكي.
- تقديم سعر المركبة التي يرغب العميل في الحصول عليها.
- لابد من إثبات العنوان الوطني بالمملكة.
- يشترط تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.
- تقديم رخصة القيادة وتكون أيضاً غير منتهية المفعول.
مزايا التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل
تسعى دائماً شركة إمكان للتمويل لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة وجديدة وتتميز بأنها منتجات ميسرة ولا تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية فتوفر الشركة قرض تأجيري يستطيع من خلاله المتقدم الحصول على السيارة التي يرغب فيها ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا وهي:
- يتميز التمويل التأجيري من إمكان بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل يصل قيمة إلى مليون ريال سعودي.
- توفر شركة إمكان للتمويل نسبة استقطاع تصل إلى 70%.
- يستطيع العميل المتقدم الذى يحصل على راتب شهري 1900 ريال سعودي طلب التمويل التأجيري لدى إمكان للتمويل.
- يوفر التمويل التأجيري من إمكان التأمين الشامل طوال مدة الحصول على التمويل.
- يتميز التمويل التأجيري بأنه متاح سواء للسعودي والمقيم.
- 5 سنوات هي أقصى مدة لسداد قيمة التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل.
- القرض التأجيري لا يشترط لوجود ضامن ولا يشترط تحويل الراتب.
- يتميز التمويل التأجيري بسهولة وسرعة إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.
- العميل السعودي وأيضاً المقيم يحصل على الموافقة الفورية.
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