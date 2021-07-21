نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي إمكان الراجحي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في دقائق معدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي إمكان الراجحي هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي. والتي تمكن العملاء من الحصول علي تمويل شخصي في خطوات سهلة وبسيطة. حيث قد أتاح مصرف الراجحي منتج تمويل إمكان في متناول الجميع وبطريقة سريعة جداً يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالعميل وفي دقائق معدودة. كما أن تمويل إمكان الراجحي متاح لكافة العملاء العاملين لدي القطاع الحكومي أو الخاص, وكذلك يناسب كافة فئات المجتمع السعودي. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تمويل شخصي إمكان الراجحي وما هي الشروط المطلوبة للحصول عليه وكذلك ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات. كما أنه سيتم تناول مميزات تمويل إمكان الراجحي خلال هذا المقال.
تمويل شخصي إمكان الراجحي
تم الإعلان في وقت لاحق عن إمكانية القيام بالحصول علي قرض شخصي إمكان الراجحي وسط العديد من المميزات كالتالي:
- القرض الشخصي إمكان الراجحي بدون تحويل الراتب.
- إمكانية الحصول علي التمويل بدون كفيل.
- التمويل متاح للقطاعات الحكومية والخاصة ومتاح أيضاً للمتقاعدين.
- مدة للتمويل هي (3) أشهر كحد أدني ويصل إلي (24) شهراً كحد أقصى.
- أنظمة سداد مريحة جداً.
- هامش ربح تنافسي.
- التمويل متناسب مع أحكام الشرية الإسلامية.
- التمويل يصل إلي (50,000) ألف ريال.
- أقل راتب شهري مسموح به للعميل الراغب في الحصول علي التمويل هو (2,000) ألفي ريال سعودي فقط.
- قيمة الراتب الشهري المشار إليه تعطي فرصة كبيرة لفئة عريضة من العملاء.
شروط الحصول علي قرض شخصي إمكان الراجحي
- أن يكون العميل من المواطنين السعوديين.
- ألا يقل العمر عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عام.
- أن يكون العميل علي رأس عمل بالقطاعات الحكومية أو شبه الحكومية.
- سيتم استقطاع ما قيمته (45%) من إجمالي الراتب الشهري, وفي حالة وصول الراتب إلي (25,000) ألف ريال سعودي ستصل نسبة الاستقطاع إلي (50%).
- السجل الائتماني للعميل يكون جيد.
- أن يكون للعميل حساب بنكي نشط بمصرف الراجحي.
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي قرض إمكان الراجحي
- صورة واضحة من الهوية الوطنية علي أن تكون سارية.
- شهادة بنكية تفيد بالراتب الشهري عن آخر (3) شهور في حالة عدم تحويل الراتب علي مصرف الراجحي و(1) شهر في حالة تحويل الراتب.
- شهادة أجور من التأمينات الاجتماعية.
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