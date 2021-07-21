نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة سلفة و شروط سلفة للحصول على تمويل بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة سلفة توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بالاعتماد على التقنية المالیة، وذلك لاستخدام أسهل وأسرع وأوفر للوقت والجهد، حيث تستطيع تقديم طلب تمويل شخصي وإجراء العمليات، والحصول على الموافقة واستلام التمويل في أي وقت وفي أي مكان سواء في المنزل أو المكتب، ومن أي مدینة أو قریة داخل المملكة العربية السعودية، دون الحاجة لزيارة مقر المنصة، وبما یتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدّم سلفة الإجراءات السريعة للحصول على التمويل أیًا كانت احتياجاتكم لها، كسداد الدیون، أو تحسین المنزل، أو إصلاح السیارة، أو الذهاب للاستمتاع بالإجازة، أو لشراء ضروريات، تقدم سلفة التمويل بدون تحویل راتب.

خطوات التسجيل في منصة سلفة في المملكة

وتسمح منصة سلفة للراغبين في التسجيل، والحصول على الخدمات المتنوعة المقدمة من المنصة، إمكانية التسجيل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المتقدم بالدخول علي رابط منصة سلفة. ثم بعد قم بالنقر على إنشاء حساب جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل في المنصة كرقم الهاتف و البريد الإلكتروني. عليك تعيين كلمة مرور لحسابك على المنصة. ثم قم بالإطلاع على شروط وأحكام الخدمة والنقر بالموافقة عليها. قم بالنقر على استكمال التسجيل، ثم أنقر على طلب تمويل. ارفق الطلب بالأوراق والمستندات التي تثبت هوية المتقدم ومفردات دخله الشهري. سوف تقوم المنصة بعدها بالنظر في طلب التمويل المقدم. وأخيرا ستقوم المنصة في حالة القبول بإيداع المبلغ في حسابك البنكي مباشرة.

شروط سلفة للحصول على تمويل بدون تحويل الراتب

توفر منصة سلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمملكة، إمكانية التقديم على قرض من منصة سلفة، في حالة توافر الشروط التالية:

يشترط أن یكون المتقدم سعودي الجنسية. لابد أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على الخدمة 18 سنة، ولا يزيد عن 60 عام. يلزم أن يكون المتقدم على رأس العمل بشرط ألا تقل فترة العمل، عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص. أن يكون المتقدم يرغب في الحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 1000 ريال وحتى 5000 ريال. يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 4,000 ريال سعودي.

ما هي منصة سلفة

منصة سلفة عبارة عن منصة إلكترونية، تقوم بتقديم حلول تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم تقديم خدمات البرنامج ، من خلال المنصة الإلكترونية، والتي توضح كافة التفاصيل المنظمة للخدمات المقدمة، ويتم تقديم مبالغ تمويلية وقروض تتراوح قيمتها كحد أدنى من 1000 ريال وحتى 5000 ريال كحد أقصى، وقد أطلق البرنامج منصة إلكترونية، لكي تسهل على مزودي الخدمة تقديم الخدمات التمويلية لقطاع كبير من المستفيدين من أبناء المملكة.