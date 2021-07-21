نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة من ابشر أعمال ومعرفه الشروط اللازمة والوصول للخدمه بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة من ابشر أعمال من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما أعلنت المنصة أيضا حديثا بالمملكة عن عده خدمات يمكن الحصول عليها من خلال المنصة مثل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة ومعرفه الخطوات والشروط اللازمة و تأشيرة خروج نهائي للعامل وكيفيه إصدارها الكترونيا بالخطوات. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة ومعرفه اهم متطلباتها وشروطها وكيفيه الحصول عليها الكترونيا بالتفصيل والخطوات.

تجديد الإقامة من ابشر أعمال

تجديد الإقامة من اهم الخدمات التي يستخدمها السعوديين والتي تمكنه من تجديد هويه المقيم أو العامل الكترونيا بطريقه سهله وبسيطه. والجدير بالذكر أيضا انك يمكنك الحصول علي الخدمة من خلال منصة ابشر العادية ولكن تم طرح الخدمة حديثا من علي ابشر أعمال. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات داخل المملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أن مده الخدمة تكون فوريه من خلال المنصة.

شروط تجديد آلإقامة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة علي عده شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

تسديد جميع رسوم الهوية كامله خلال الفترة المطلوب تجديدها.

التأكد من عدم وجود أي مخالفات مروريه مسجله علي المستفيد أو العامل.

سريان جواز سفر العامل.

عدم تسجيل العامل سابقا كمتغيب عن العمل.

وجود تامين طبي للعامل وأسرته ويجب أن يكون ساريا.

توافر رخصه عمل للعماله وتكون ساريه أيضا.

التأكد من عدم وجود فرد اسره ذكر بالغ مسجل علي المكفول.

يجب أن لا يكون هناك فرد اسره أو اكثر مسجلين في جواز المكفول ويلزم استخراج جواز لكل فرد في الأسرة.

توافر صوره وبصمه للعامل وأسرته ويجب أن تكون الصورة اكبر من 6 سنوات وتكون مسجله في النظام.

خطوات تجديد أقامة للعامل

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تجديد الإقامة الكترونيا وذلك عبر اتباعك للخطوات الأتية: