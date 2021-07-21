نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 والإجازات للعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال موقعنا تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية، حيث يرغب جميع الطلاب في معرفة متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1443، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية الدراسة، حيث اقترب موعد انتهاء إجازة نهاية العام الدراسي، وتقوم الوزارة بوضع التقويم الدراسي للعام الجديد في الأيام الحالي من كل عام، ويشمل موعد بداية الدراسة والإجازات الرسمية ومواعيد الاختبارات الخاصة بكل فصل دراسي، وإليكم اليوم في هذا المقال سوف نقدم لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443، والتقويم الدراسي للعام الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، وكان ذلك عبر الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التعليم السعودية، وأكدت الوزارة أنه سوف تبدأ الدراسة للعام الجديد في اليوم 11 من شهر محرم 1443، والموافق يوم 19 من شهر أغسطس 2021م، وتشمل هذه المواعيد الدراسة في المدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية المختلفة بالمملكة، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تقسيم العام الدراسي على ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة كل فصل دراسي 13 اسبوع.

التقويم الدراسي الجديد 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد، وإليكم في السطور القادمة نذكر لكم أهم مواعيد التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1443:

تبدأ الدراسة في تاريخ : 21/01/1443هـ.

إجازة اليوم الوطني يوم 16، 15 من شهر 2 عام 1443ه‍.

سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق : 01/05/1443هـ.

الإجازة الخاصة بـ منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ مع نهاية يوم الخميس الموافق 03/06/1443هـ.

بداية الدراسة بعد إجازة الفصل الدراسي الثاني : 13/06/1443هـ.

إجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443هـ.

تبدأ الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثالث في تاريخ : 17/08/1443هـ.

إجازة عيد الفطر 24/09/1443هـ.

عودة الدراسة بعد عيد الفطر في يوم : 07/10/1443هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي : 01/12/1443هـ.

الفصل الدراسي كم اسبوع 2021

وفقاً لقرار تقسيم العام الدراسي الجديد فإنه سيتم تمديد العام الدراسي الجديد بحيث سيكون أطول من العام السابق من حيث الأيام والاسابيع، وسيتم توزيع الأسابيع الدراسية كما يلي:-