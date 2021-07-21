نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في سند الزواج وشروط التقديم للحصول على الدعم المالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في سند الزواج المبادرة الخيرية برنامج الأمير محمد بن سلمان المتطور الذي يساهم في تقديم المساعدات والمعونات لتلبية الاحتياجات لأفراد المجتمع ممن هم محدودي الدخل الراغبين في تحقيق حلم الزواج والاستقرار ومن أسمها جاءت الفكرة المساندة لتحسين الحياة المعيشية قدر الإمكان من أجل التخفيف من أعباء الزواج ضمن المبادرات الخيرية الموجودة في المملكة منها منصة إحسان وحافز وحساب المواطن..وغيرهم من المساعدات التي تهدف من تحسين الحالة المالية لكل محتاج وذلك وفق شروط ومعايير الاستحقاق للحصول على الدعم لملايين المواطنين حيث بلغ أعداد المستفيدين من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة 187 مستفيد، فيما وصل إجمالي الدعم 3.7 ملايين ريال شملت السعوديين والسعوديات المتزوجين من الفئات المستهدفة.

شروط التسجيل في سند الزواج

يحق للفئات المستهدفة من المتزوجين السعوديين فقط الحصول على الإعانات المالية المقدم لتحقيق هدف المبادرة وذلك وفق المعايير التالية:-

يشترط على المتقدم أن يكون الزوج والزوجة لهما الجنسية السعودية.

عمر الزوج ما بين 21 إلى 40 سنة والزوجة من 18 إلى 40 عام.

يجب أن يكون الزواج الأول للرجل.

المؤهل التعليمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

لابد أن لا يكون قدم مضى على عقد الزواج فترة أكثر من سنة تحسب من تاريخ التقديم على سند الزواج.

لا يزيد مهر الزوجة عن خمسين ألف ريال سعودي.

الدخل الشهري لا يتعدى 4000 ريال.

يجب أن يجتاز المتقدم دورة إتمام الوعي المالي بنسبة نجاح لا تقل عن 60%.

يجب العلم بأن تكون الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات.

طريقة التسجيل في سند الزواج

بخطوات بسيطة يمكن التقديم على سند الزواج ولكن وفق المعايير والضوابط المحددة فوق من الفئات المستهدفة علماً بأن كما ذكرنا فوق الأولوية تكون لأبناء الشهداء والمواطنين من خلال الخطوات التالية:-