خطوات فتح حساب في الراجحي للأطفال والشروط لمن أقل من 18 عام

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عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب في الراجحي للأطفال لمن هم اقل من 18 وفقا للشروط وضوابط يضعها البنك وذلك من خلال وصاية ولى الأمر على الطفل في عدم سحب الأموال بعد وضعها ويكون تحت أشرافة، كما أن بنك الراجحي ينفرد بذلك دون غير من الكثير من البنوك في المملكة، ويعمل البنك دائما على تتطوير وتجديد خدمات للعملاء، ويتم فتح الحساب الكتروانيا دون الذهاب إلى فروع البنك للإنهاء الإجراءات من خلال الواصى على الطفل، ويعد مصرف الراجحي من اهم واقدم بنوك المملكة بفروعه داخل وخارج المملكة، وتتنوع الحسابات وطرق فتخها في البنك ومنها فتح حساب استثماري في بنك الراجحي 1442 وإنشاء حساب للمواطنين والمقيمين أون لاين، لذلك يبحث الكثير عن طريقة فتح حساب للأطفال في بنك الراجحي والشروط الازامة والأوراق المطلوبة للفتح.

خطوات فتح حساب في الراجحي للأطفال

يقوم الوصي بالدخول على موقع بنك الراجحي. الإطلاع على كافة الشروط والأحكام والنقر بالموافقة عليها. ثم النقر على افتح حسابك الآن كتابة جميع البيانات المطلوبة حول الطفل ويجب الاستعانة بكرت العائلة في تلك الحالة. أدخال نوع بطاقة الهوية ورقم بطاقة الهوية أو الإقامة بالنسبة للمتقدمين من المقيمين بالمملكة يتم أدخال أيضا جنسية الطفل ورقم الهاتف للتواصل واللقب وعنوان البريد الإلكتروني الحد الأقصى لقيمة المبلغ المتوقع خلال شهر وقيمة الدخل الشهري بالريال بعد ذلك أدخال رمز التحقق والنقر على التالي استكمال التعليمات المطلوبة للانتهاء من فتح حساب بالمصرف.

شروط فتح حساب للأطفال بالراجحي

يقوم الوصي بالتوقيع على المستفيد اذا كان الوصي هو الأب أو أي شخص آخر. تقديم بطاقة هوية الوصي وشهادة ميلاد الطفل الذي ترغب في فتح حساب له بالبنك. أحضار صك الوصاية في حالة كان الوصي غير الأب. إمكانية التحكم في جميع المعاملات من سحب أو إيداع. يسمح للطفل بعد إتمامه ال18 عام بامتلاك دفتر شيكات. يمكن للطفل معرفة شروط الحصول على بطاقة أحوال للمرة الأولى واستخراج البطاقة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

والجدير بالذكر قد أطلق بنك الراجحي حساب رسمي له على منصة تويتر حيث يقوم بالرد على أستفسارات العملاء بشكل مستمر لمتابعة الحساب وعمليات السحب والإيداع.