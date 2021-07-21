نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية موعد عودة الدوام بعد عيد الأضحى بكافة قطاعات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموارد البشرية موعد عودة الدوام ، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، وفق ما أعلنته، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، ووفق شروط العودة للدوام، التي تم الإعلان عنها أيضًا، ففي السابق أعلنت وزارة اموارد البشرية، عن نهاية الدوام، وبداية إجازة عيد الأضحى 1442هـ، والتي بدأت يوم الخميس 5 من شهر ذي الحجة 1442هـ، الموافق 15 من شهر يوليو الحالي 2021م، وفقًا لقانون العمل السعودي، وسيتم العودة للدوام مرة أخرى، يوم الأحد 25 يوليو 2021م، الموافق 16 من شهر ذي الحجة 1442هـ، مع العلم أن إجازة عيد الأضحى، تنتهي بانتهاء أيام التشريق، اخاصة بعيد الأضحى المبارك.

الموارد البشرية موعد عودة الدوام

إضافة لما سبق ذكره، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، بقيادة معالي الوزير، المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، مدفوعة الأجر، كما نص قانون العمل السعودي على ذلك، وفق العديد من الشروط الإلزامية، وضوابط حضور الموظفين، لمقرات العمل، ونذكر منها:

أولًا شرط أن يكون الموظف، حاصل على لقاح كورونا ، مكتمل التحصين.

، مكتمل التحصين. كما يجب أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في مقرات العمل.

كذلك الالتزام بارتداء الكمامة، والتعقيم وكافة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية.

قرار رسمي لقاح كورونا إلزامي بداية من شهر أغسطس

في النهاية وجب ذكر أن السعودية، نصت بقرار رسمي، بحظر غير المحصنين، وكذلك الحاصلين على جرعة واحدة فقط، من لقاح كورونا، من الدخول أو التواجد في الأماكن الحكومية، ومقرات العمل، والأماكن العامة، وقد تم اتخاذ ذلك القرار، بعد التأكد من وزارة الصحة السعودية، بأنه تم تحصين أقصى عدد من مواطني المملكة، والمقيمين على أراضيها، وقد وصل عدد المطعمين يوميًا، لأكثر من 400 ألف شخص، بالجرعتين الواقيتين من الفيروس، ويعتمد لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، على تطعيم فايزر، وتطعيم أسترازينيكا.

وفي الختام نذكر أيضًا بأن قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، قامت المملكة بتطعيم طلاب وطالبات، المرحلة المتوسطة والثانوية، استعدادًا للعودة حضوريًا للمدارس، وأيضًا إلزام طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالتطعيم، للسماح لهم بدخول الحرم الجامعي، وفق ما تم الاتفاق عليه من القائمين عى شؤون المملكة.